Raquel (Taís Araujo) e Maria de Fátima (Bella Campos)Fabio Rocha/TVGlobo

Publicado 07/01/2025 19:59

Rio - A TV Globo liberou nesta terça-feira (07) as primeiras imagens do remake de "Vale Tudo", que tem estreia prevista para março. Protagonistas da trama, Taís Araujo e Bella Campos surgiram caracterizadas, respectivamente, como Raquel e Maria de Fátima.

fotogaleria Os atores Cauã Reymond e Alice Wegmann, que interpretam César e Solange, também tiveram suas imagens divulgadas. A trama faz parte da comemoração dos 60 anos da emissora e começou a ser gravada em Foz do Iguaçu, no final do ano.

Na adaptação da obra exibida originalmente em 1988, Raquel (Taís Araujo), uma mulher batalhadora que trabalha como guia de turismo em Foz do Iguaçu, no Paraná, acredita que é possível vencer na vida com dignidade. Por outro lado, sua filha, Maria de Fátima (Bella Campos), uma jovem desinteressada pela rotina na pacata cidade paranaense, sonha se tornar influencer digital e ficar rica a qualquer custo.

"Vale Tudo" é uma novela escrita por Manuela Dias, com colaboração de Aline Maia, Claudia Gomes, Márcio Haiduck, Pedro Barros e Sérgio Marques, baseada na obra de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. A direção artística é de Paulo Silvestrini, direção geral de Cristiano Marques, direção de Isabella Teixeira, Augusto Freitas e Matheus Senra.