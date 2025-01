Renato Aragão durante entrevista ao ’Fantástico’ - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 13/01/2025 08:21

Rio - Eterno Didi Mocó, Renato Aragão revelou que pretende fazer um filme internacional. Em entrevista ao "Fantástico", da TV Globo, neste domingo (12), o artista de 90 anos falou sobre a realização de ter estrelado vários longas durante a carreira, mas disse que sonha em ver o personagem de sucesso falar em inglês e ser reconhecido em todo o mundo. O roteiro da produção, inclusive, já está pronto.

"Na minha vida, a coisa que eu mais queria fazer era cinema. Consegui fazer mais de 50 filmes. E é pouco para mim. Agora estou planejando, aqui entre nós, um filme internacional", entregou. A jornalista Renata Capucci quis saber. "Como seria o Didi falando inglês?". O humorista se divertiu: "Também imagino".

Completando 90 anos, nesta segunda (13), o artista diz como se sente. "Estou tão feliz que você não imagina. Tenho feito exercícios, pulado, jogado um futebolzinho com o pessoal. O que mais deixa mais feliz é ter alguém que cuida de mim. O nome dela é 'm-m', Mulher-Maravilha", disse ele, referindo-se à mulher, Lilian Aragão.

O humorista também falou sobre sua rotina. "Saio uma vez por semana, às vezes duas, vou ao supermercado, como uma pizza. As pessoas falam comigo, contam histórias que eu nem me lembrava", afirma ele, que cita os aprendizados com o envelhecimento. "Não pensar em coisa ruim. Sempre penso em coisas boas, 'hoje o dia vai ser muito bom'. Sempre estar alegre...Não se acomodar, 'ah, estou velho, tenho 90'. Que nada, estou nascendo agora. 'Vambora'."

Renato será homenageado, na próxima quarta (15), no "Tributo", da TV Globo. O especial retratará a trajetória de sucesso do humorista e terá depoimentos de amigos famosos do artista, como Dedé Santana.