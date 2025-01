Ruth e Raquel se apresentam no The Masked Singer Brasil - Reprodução/Globo

Publicado 13/01/2025 11:19 | Atualizado 13/01/2025 11:21

Rio - As gêmeas Ruth e Raquel, personagens de Gloria Pires na novela "Mulheres de Areia" (1993), da Globo, viraram fantasias da quinta temporada do "The Masked Singer Brasil", que estreou no domingo (12) com Eliana apresentando a atração.

Quem se escondia debaixo das fantasias eram Scheila Carvalho e Sheila Mello, famosas nos anos 90 como dançarinas do grupo É o Tchan!.

Scheila Carvalho, a Ruth, definiu a experiência como "divertida" e "desafiadora". O mais difícil, segundo a dançaria, foi se locomover com a fantasia.



"O maior desafio era dançar com a fantasia que limitava o campo de visão e também dificultava a minha respiração", disse a morena.

Já Sheila Mello, que usou a fantasia da irmã vilã Raquel, falou sobre a sensação de vivenciar a experiência ao lado da amiga de longa data.



“Escrever mais essa história de alegria e brincadeira ao lado de alguém tão especial na minha vida, que é a Scheila Carvalho, foi incrível. E, ainda por cima, conhecer pessoas tão incríveis que, por algum motivo misterioso, acreditaram na minha cantoria (risos). Foi divertido demais!”, disse.

Ruth e Raquel e Bruno Mezenga duelaram para manterem suas identidades misteriosas e o resultado? UMA APRESENTAÇÃO INCRÍVEL! O que acharam desse embate? #TheMaskedSingerBr pic.twitter.com/PGXmjlfOOy — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) January 12, 2025

A ex-loira do Tchan disse ainda que cantar não é o seu forte. “O maior desafio foi fingir que eu sabia o que estava fazendo enquanto cantava (risos)! Foi uma mistura de diversão e frio na barriga, porque você está ali performando algo que não é sua especialidade. Ah, e claro, não tropeçar na fantasia já era uma vitória!”, contou Sheila Mello.

Em homenagem aos 60 anos da TV Globo, todos os mascarados da temporada serão inspirados em personagens de novela.