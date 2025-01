Tadeu Schmidt é o apresentador do ’BBB 25’ - Fabio Rocha/TVGlobo

Publicado 13/01/2025 05:00

Rio - A contagem regressiva para início da 25ª edição do "Big Brother Brasil", da TV Globo, já começou. Sob o comando de Tadeu Schmidt e com homenagens aos 60 anos da emissora, o reality show promete uma temporada cheia de emoção, novidades e muita interação com o público. Uma das grandes novidades deste ano é a dinâmica inédita de duplas, que promete transformar o jogo e intensificar as relações entre os participantes. O programa estreia nesta segunda-feira (13), depois de "Mania de Você".

fotogaleria "Os participantes entrarão em duplas e o jogo terá algumas fases. Nesta primeira, é como se a dupla fosse um jogador só. Votar em dupla, em consenso. Dupla de Líder, dupla de Anjo, serão votados em dupla e, sim, serão eliminados em dupla no início da temporada", revela o diretor Rodrigo Dourado.

Ao todo já são 11 pares confirmados, ou seja, 22 participantes, divididos entre Pipoca (anônimos) e Camarote (celebridades). São eles: Gracyanne Barbosa e a irmã, Giovanna; a atriz Vitória Strada e o melhor amigo, Mateus; os irmãos e ginastas Daniele e Diego Hypolito; o ator Diogo Almeida e a mãe, Vilma; os gêmeos João Gabriel e João Pedro; os amigos Gabriel e Maike; Edilberto e Raissa, que são pai e filha; as amigas Eva e Renata; as irmãs Camilla e Thamiris; o casal Arleane e Marcelo e os amigos Aline e Vinícius.

Três duplas ainda seguem na disputa pela última vaga da atração no grupo Pipoca. São elas: Joseane e Cléber, mãe e filho; Paula e Nicole, mãe e filha, e Joselma e Guilherme, sogra e genro. O grande vencedor será anunciado nesta noite, durante o programa ao vivo.

Logo na estreia, os participantes passarão por uma dinâmica para definir quem ficará no VIP e quem irá para a Xepa. As duplas precisarão mostrar o quanto se conhecem, respondendo perguntas sobre os parceiros. Cada acerto garante uma vaga no VIP, enquanto os erros levam à Xepa.

Embora as duplas joguem juntas, apenas um participante levará o prêmio final. A dinâmica será mantida até a metade do programa, quando as parcerias serão desfeitas, e cada jogador seguirá sozinho na disputa. "Aí, pai pode colocar filho no Paredão, irmão votar em irmão", brinca o apresentador Tadeu Schmidt.

O prêmio do "BBB 25" será revelado apenas na final, mas a cada semana o valor aumenta, como na edição anterior, que premiou Davi Britto com R$ 2,92 milhões, sendo o maior valor da história do reality. Este ano, o prêmio pode chegar a R$ 3 milhões.

Nesta edição histórica do reality, é claro que o público sempre pode esperar surpresas. Os participantes sairão em caravana do hotel em que estão direto para a casa mais vigiada do Brasil. "Eles vão estar em duplas dentro de carros. Essa caravana é uma parceria com uma grande marca", explica Rodrigo Dourado.

Além disso o programa mantém atividades já consagradas, como o "Big Fone", o "Castigo do Monstro" - que trará inspirações nostálgicas de grandes momentos do reality-, "Poder Curinga" e "Perde e Ganha", todas agora com ainda mais interação do público.

Entre as novidades, destaca-se o "RoBBB", um robô chamado Seu Fifi. Ele "trabalhará" pela casa, limpando vidros e capturando conversas dos participantes. O público decidirá quais conversas o Seu Fifi revelará, criando situações de tensão e estratégia dentro do jogo.

"O Seu Fifi vai estar de olho em tudo e, em algum momento, o público vai decidir que conversas que o Seu Fifi vai relevar para os participantes da casa. Eles podem estar conversando horrores sobre seus adversários e de repente ele pode contar esses horrores para os adversários", conta Tadeu Schmidt.

A festa de quarta-feira, pós-paredão, vai ter sempre um grande show. O artista da semana também chegará na casa em dupla. "Eles vão trazer alguém muito importante na vida deles para mostrar ao público os laços na vida dele", diz Dourado.

Decoração inspirada na história da TV Globo

A decoração da casa em comemoração aos 60 anos da TV Globo tem como tema "Fábrica dos Sonhos", homenageando as histórias marcantes da emissora ao longo das décadas. Cada espaço foi projetado para refletir a essência das produções que conquistaram o público.

O líder não terá um quarto na edição, mas sim um Apartamento do Líder. "Tem uma cozinha só pra ele, forninho. Ele está com um apartamento completo", afirma Tadeu. "O líder vai ser mais feliz do que em qualquer outra edição", completa.

No interior da casa, um dos quartos resgata o charme das novelas de época, como "Estúpido Cupido" (1976-1977), "Anos Rebeldes" (1992), "Ciranda de Pedra" (2008) e "Bambolê" (1987-1988). Com móveis retrô em tons de vermelho e detalhes nostálgicos, como uma lambreta na parede. A sala traz inspiração das novelas orientais, com o sofá rosa goiaba e almofadas indianas. Já o confessionário celebra os bastidores da TV Globo, com telões de LED que exibem referências às produções de diferentes décadas.

Na área externa, os temas são variados e refletem diferentes cenários. Um dos lados da varanda remete às paisagens pantaneiras, homenageando obras que exploraram o interior do Brasil, enquanto o outro lado evoca o litoral, criando uma atmosfera praiana. Outro espaço apresenta uma decoração urbana, com grafites vibrantes e imagens de arranha-céus que remetem a São Paulo. Os muros e o caminho de saída trazem referências à maior metrópole do país, como o Beco do Batman, o MASP e a Ponte Estaiada.

A academia presta homenagem a novela "Malhação", a clássica crônica jovem que marcou gerações ao longo de 25 anos no ar, recriando o ambiente descontraído que marcou gerações.

#RedeBBB

A #RedeBBB traz grandes novidades nesta edição, com novos apresentadores e uma programação ainda mais diversificada para os fãs do BBB. Entre os destaques, está o programa "Big Show", que substituirá "A Eliminação", no Multishow. Sob o comando de Ana Clara, o programa será exibido ao vivo, com dinâmicas exclusivas e convidados especiais.

Giovanna Pitel, Ed Gama e Vitor diCastro apresentarão o "Mesacast BBB", no Multishow, enquanto Beatriz Reis e Thiago Oliveira serão responsáveis pelos flashes do programa na TV Globo. Já o "Bate-papo BBB", transmitido no Globoplay, ficará a cargo de Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, que conduzirão as primeiras entrevistas com os eliminados.

Os humoristas Rafael Portugal e Rodrigo Sant'Anna estão de volta ao "BBB" para comenta quadros de humor. Eles vão comentar os acontecimentos dentro da casa mais vigiada do Brasil e as repercussões nas redes sociais.

Sob nova direção

Rodrigo Dourado é o novo "Big Boss", substituindo Boninho no comando do reality. O diretor de TV teve a saída da TV Globo anunciada em setembro do ano passado. Integrante da equipe desde a primeira temporada, Dourado traz uma vasta experiência ao cargo.

"Eu faço esse programa desde 2002, esse programa é a minha vida. Vai ser uma pena não ter mais o Boninho com a gente, mas fica todo o legado e aprendizado que ele deixou para gente todos esses anos. Juntos fizemos praticamente todos os realitys da Globo", declara.

Ele começou no jornalismo da emissora e, ao migrar para o reality, ocupou funções como editor, diretor de conteúdo e diretor de festas. Desde 2021, Rodrigo já assinava a direção artística do programa, o que o preparou para este momento de liderança. Esta será a primeira edição do "Big Brother Brasil" em 25 anos sem a supervisão de Boninho, um marco que promete trazer mudanças e uma nova perspectiva para o reality.

"Pra mim não é uma grande novidade. Não preciso de uma preparação extraordinária da noite para o dia. Eu já venho me preparando para isso tem tempo. Nós vamos seguir fazendo o que sempre fizemos, inovando e fazendo um 'BBB' surpreendente", afirma.