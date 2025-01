Fabrício Boliveira interpreta Jão em ’Volta por Cima’ - Beatriz Damy / TV Globo

Publicado 15/01/2025 05:00

Rio - Com mais de 20 anos de carreira, Fabrício Boliveira interpreta seu primeiro protagonista em novelas no folhetim "Volta Por Cima", da TV Globo. Na trama, ele dá vida a Jão, que tem passado por poucas e boas com Cacá (Pri Helena). Grávida do, agora, gerente de operações da Viação Estelar, a filha de Ana Lúcia (Iara Jamra) deseja que ele termine o relacionamento com Madalena (Jéssica Ellen) como condição para largar a vida do crime. O mocinho, no entanto, promete à amada que não cederá às chantagens da mãe de seu filho.

As reviravoltas na vida de Jão agradam o artista. "Acho que são como os desafios no mito dos heróis. Através deles, o caráter do personagem vai se transformando e fortalecendo", acredita. Outro fato marcante na vida do personagem foi a descoberta da identidade de seu pai, que é Nelson (Ailton Graça). "Gosto de experimentar as variadas sensações que um personagem pode me proporcionar no mergulho, nessas novas sutilezas de seus universos", comemora Boliveira.



Conhecido por papéis em novelas como "Sinhá Moça" (2006), "A Favorita" (2008), "Boogie Oogie" (2014), "Segundo Sol" (2018) e "Amor de Mãe" (2019), Boliveira elogia o gerente. "Acho o Jão um personagem marcante e talvez apresentado de um jeito mais leve, mas com seus dramas e viradas".

O convite para Fabrício interpretar o filho de Neuza (Valdinéia Soriano) chegou quando o enredo da novela ainda estava sendo desenvolvido. "A história já tinha uma essência popular e o Jão era um personagem oriundo do povo. Desafiador por ser talvez um potencializador de sentimentos como o de amor explícito, homem de caráter digno e defensor da justiça", diz o ator.

Para a preparação, o artista se dedicou a um processo multifacetado. "Tive contato com o universo do Jão fazendo aula de pandeiro e canto, preparação física intensa, com musculação e boxe". Além disso, ele também fez pesquisas mais profundas: "Pesquisas 'in loco' (no lugar) em uma empresa de ônibus e seus funcionários, algumas literaturas cariocas, visitas frequentes às festas e ao comércio de Madureira, pesquisa com turmas de bate-bolas. E muito da minha experiência e observação sobre os subúrbios do nosso país".

"Volta por Cima" busca transmitir reflexões sobre as relações humanas e as questões não resolvidas. Boliveira acredita que a novela leva o público a olhar com mais delicadeza para suas próprias vidas. "Olhar com delicadeza para as questões das nossas relações e o que não resolvemos. As sombras e os calcanhares nos impedem de caminhar mais livremente", opina. Ele também destacou o papel do dinheiro na história: "A relação coletiva e individualizada que temos com o dinheiro também tem destaque na trama, como necessidades, excessos, brigas, roubos, desvios de caráter, privilégios, merecimento, sonho e sorte".

Equilíbrio entre trabalho e descanso



Com uma rotina intensa de gravações, Fabrício conta como equilibra o trabalho e os momentos de lazer. "Tenho descoberto como reequilibrar esses tempos e limites, no que é possível, para ter mais descanso. Não tenho conseguido ter muito lazer nesse período e o descanso é pouco, pois trabalhamos até 11 horas gravando e ainda temos que estudar em casa para cenas do dia seguinte", explica.



Natural de Salvador, na Bahia, o ator ainda ressalta a importância de cuidar da saúde física e mental para enfrentar os desafios do cotidiano. "Atividade física, pequenas leituras de diferentes assuntos e tentar dormir bastante", disse ele, também gosta de "assistir filmes, encontrar amigos, treinar capoeira, ouvir música, dançar em casa".

Estiloso

Além do talento, o artista chama a atenção por seu estilo pessoal autêntico e ousado. "Adoro combinar meu estado de espírito e humor ao que eu estou vestindo", revelou. Ele gosta de usar marcas brasileiras e misturar peças mais exclusivas com achados em lojas populares. "Sou bem ousado e livre", define ele.