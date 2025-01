Wagner Moura - Reprodução / Instagram

Publicado 16/01/2025 16:58 | Atualizado 16/01/2025 16:59

Rio - Wagner Moura e Greta Lee, conhecida por seu trabalho em "Vidas Passadas", serão os protagonistas de "11817", novo filme da Netflix dirigido por Louis Leterrier. A plataforma anunciou a novidade nesta quinta-feira (16) por meio das redes sociais e revelou alguns detalhes sobre a trama.



"O thriller de ficção científica acompanha uma família de quatro pessoas que, de repente, fica presa dentro de casa e precisa descobrir como sobreviver… E também lidar com uma ameaça misteriosa. Quando tiver datas aviso", diz o comunicado.



Em 2024, Wagner Moura esteve em "Guerra Civil" e segue com uma agenda cheia de produções. Entre os projetos futuros, destacam-se "Além do Passado", ao lado de Alicia Vikander; "Last Night at the Lobster", que ele dirige e conta com Elisabeth Moss no elenco; "Say Her Name", com Adria Arjona; "O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho; e "Dope Thief", em parceria com Brian Tyree Henry.