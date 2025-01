Solange Couto - Paan Tosatty / Divulgação

Rio - Solange Couto caiu nas graças do público com o bordão "não é brinquedo não" citado diversas vezes por Dona Jura, sua personagem em "O Clone" (2001), da TV Globo. Após o sucesso, deu vida a Joana em "Começar de Novo" (2004), Dalva na novela "América" (2005) e Albina na trama do folhetim "O Tempo Não Para" (2018). Agora, a artista de 67 anos retorna à emissora depois de uma pausa de seis anos como a Carmem de "Garota do Momento", trama das 18h.

"Eu amo minha profissão e adoro fazer novelas, fiquei longe por falta de convite; mas não parei de trabalhar em outros segmentos. Voltei porque me chamaram e estou muito feliz", comemora.

Na trama, a personagem de Solange é dona de um orfanato e avó paterna de Beatriz (Duda Santos). Ela criou a neta depois do sumiço de Clarice (Carol Castro), que deixa Petrópolis para tentar uma vida melhor no Rio de Janeiro após ficar viúva. "A Carmem é uma mulher amorosa, que tem um coração bom, guarda um luto, mas não é triste. Só é calma. A relação dela com a neta é de amor", explica.

A avó é um ponto de apoio para Beatriz, que foi atrás de saber a verdade sobre o sumiço da mãe, em toda descoberta que a jovem faz sobre a nova vida de Clarice. A atriz destaca como acredita que será o reencontro entre sogra e nora. "Ela tem a expectativa de encontrar a Clarice para entender o que houve, mas acho que com certeza a Carmem vai compreender e abraçar".

A artista entrega um detalhe importante no processo de composição da personagem. "É um desafio a postura física que eu mesma resolvi fazer para a Carmem. Tenho postura correta e ficar com os ombros em desalinho e o peso no caminhar é bem difícil", conta.

Com capítulos elogiados desde a estreia, Couto fala sobre o convívio entre os atores nos bastidores da novela. "O clima entre nós é muito bom, todos temos carinho e admiração uns pelos outros."

Personagens

Com a Carmem de "Garota do Momento", a atriz aumenta a lista de personagens distintas que viveu ao longo da trajetória artística. "Minha carreira antes da D. Jura foi sempre de personagens tranquilas, sofredoras ou amorosas. Ela mudou isso radicalmente, porque depois fiz a Lita em 'Da Cor do Pecado', que era introvertida, preconceituosa, triste e doente. Depois foi a Joana, que era uma mulher elegante e rica; depois foi a Dalva, que apesar de ser uma dançarina era triste; depois a Janaína, que era feliz e bem humorada. A Cuca no 'Sítio do Pica Pau Amarelo' e a Coronela em 'O tempo Não Para', que era muito absurda. Então foram várias personagens completamente diferentes umas da outras", destaca.

Retiro dos Artistas

Durante a pandemia causada pelo vírus da Covid-19, Solange Couto morou no Retiro dos Artistas para ficar do lado da mãe, que faleceu em fevereiro de 2022. A atriz conta que a experiência foi positiva. "Morar no Retiro foi incrível. Se eu não tivesse o caçula (Benjamin, de 12 anos), ficava morando lá."

Futuro

Empolgada com o retorno às novelas da TV Globo, a artista ainda não pensa em um novo projeto após o folhetim. "Não sei do futuro. Planos e sonhos existem mas por hora estou vivendo e saboreando o sucesso de 'Garota do momento'".