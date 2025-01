Cissa Guimarães é a nova apresentadora do ’Sem Censura’ - Tomaz Silva / Agência Brasil

Publicado 17/01/2025 10:49

Rio - Ivete Sangalo será a primeira convidada da temporada de verão do "Sem Censura", da TV Brasil, em comemoração aos 40 anos da atração, nesta segunda-feira (20). Sob o comando da apresentadora Cissa Guimarães, o programa será transmitido ao vivo do Cineteatro 2 de Julho, em Salvador, em parceria com a TVE Bahia, e contará com plateia.

Artistas como Márcio Victor, vocalista da banda Psirico, e da influenciadora digital Tia Má, também participarão da roda de conversa. O time de debatedores de Salvador contará com o jornalista Muka, a atriz e apresentadora, Luana Xavier, e com a jornalista cultural e radialista, Fabiane Pereira.

Na terça (21), a apresentadora recebe atriz Nanda Costa, a percussionista Lan Lanh e a cantora Jussara Silveira. Na quarta (22), o músico Carlinhos Brown, a cantora Sarajane e a empresária Monique Evelle participam da atração.



As edições especiais do Sem Censura coincidem com os 40 anos do axé music. Por isso, o programa ainda vai ter entrevistas exclusivas com personalidades como a diva Daniela Mercury, os veteranos Armandinho Macedo e Gerônimo Santana, além da cantora Mariene de Castro. Os grupos Timbalada, Olodum e a banda Mel, com os cantores Márcia Short e Robson Morais, são outras atrações musicais confirmadas.