Diogo Nogueira e Paolla Oliveira - Fabrizia Granatieri

Diogo Nogueira e Paolla OliveiraFabrizia Granatieri

Publicado 20/01/2025 05:00

Rio - Além de mandar muito bem na música, Diogo Nogueira, 43 anos, vai provar que é um excelente cozinheiro e apresentador em seu novo programa "Diogo na Cozinha", que estreia nesta segunda-feira (20), às 21h, no GNT. Na atração, o cantor, que considera esse ambiente da casa uma terapia, fará receitas deliciosas, receberá convidados, entoará alguns sucessos e vai até jogar sinuca.

fotogaleria

Um ponto interessante é que o "Diogo na Cozinha" foi todo gravado na mansão que ele divide com a namorada, Paolla Oliveira, que é sua convidada ao lado do cantor Criolo, no primeiro episódio. No programa, o sambista prepara uma fusilli de dar água de boca com molho de camarão e conta que foi o prato preparado no primeiro encontro com a atriz. "Segundo encontro", corrige artista, que diz que na primeira vez juntos, eles comeram queijos e tomaram vinho.

"Normalmente eu faço para a Paolla ou então para a família. A primeira receita que fiz no programa é bem simples de fazer e muito saborosa, é uma massa com limão-siciliano e aspargos e queijo parmesão. A Paolla ama. Fiz nesse dia dois pratos: essa massa e outra que é o molho de camarão, que, na verdade foi o primeiro prato que fiz para ela. Esses pratos são comuns de fazer e bem especiais", conta Diogo.

De sobremesa, o cantor faz um pavê de leite em pó e garante que, se deixar, Paolla devora uma travessa sozinha. "Ela ama sobremesa. Se deixar a travessa de bobeira...", brinca ele, que fala sobre os desafios à frente da atração. "Eu tinha que cozinhar, mostrar a receita, receber os convidados, conversar com eles, falar sobre alguns assuntos e tudo ao mesmo tempo, assim. Então, você imagina. A gente teve no início um pouco de dificuldade, mas depois com a leveza, né, a coisa foi fluindo, foi acontecendo".

Nos seis episódios, o artista mostrará suas habilidades na cozinha de forma intuitiva e lista suas receitas favoritas. "Adoro fazer moqueca à baiana, fiz um polvo grelhado com vinagrete e farofa de presunto de parme com legumes, são pratos que gosto de fazer. E ainda tem as sobremesas", expõe.

'A gente tinha que se virar'

A paixão por cozinhar é de família. Filho do saudoso João Nogueira com Ângela Nogueira, o sambista cresceu com festas frequentes em sua casa: "Muitas vezes duravam três dias e começavam e terminavam na cozinha. Então, meu pai ia para cozinha, minha mãe ia também. A gente ficava observando e você acabava aprendendo", declara.

Entretanto, ele só aprendeu a cozinhar sozinho quando tinha 13 anos, por necessidade. "Não tinha funcionário para fazer comida. A gente tinha que tomar café, tinha que almoçar. Minha mãe trabalhando, meu pai também viajando. Então, a gente tinha que se virar", explica.

Mais convidados

Além de Paolla e Criolo, "Diogo na Cozinha" recebe no programa Ferrugem e Jorge Vercillo, Sandra Sá e Roberta Sá, Martinho da Vila e Jorge Aragão, Duda Beat e Toninho Geraes, Buchecha e Hamilton de Holanda. "A gente tentou seguir a essência da casa do Diogo, de receber os amigos, esse era o mote principal, e só veio surpresas positivas, primeiro porque a casa dele é maravilhosa, é uma delícia, é agradável e muito boa de se filmar", destacou o diretor Gabriel Mellin.