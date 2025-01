Flávia Reis - Fabio Rocha/TVGlobo

Flávia ReisFabio Rocha/TVGlobo

Publicado 21/01/2025 05:00

Rio - Prestes a completar 50 anos em março, Flávia Reis integra o elenco da novela das 18h da TV Globo, "Garota do Momento", em que interpreta a 'ingênua' e 'sem noção' Jacira. A atriz e humorista também faz parte da série "Cosme e Damião - Quase Santos", do Multishow e Globoplay, além de estar em cartaz com o monólogo "Neurótica". Ao DIA, a artista destaca a importância da vivência como palhaça de hospital, revela o sonho de escrever e protagonizar um filme - ao mesmo tempo -, comenta o reconhecimento do público e as inspirações para a construção da personagem do folhetim de Alessandra Poggi.

fotogaleria

Na trama, Jacira trabalha como empregada doméstica na casa de Alfredo Honório (Eduardo Sterblitch) e Teresa (Maria Eduarda de Carvalho). Ela tem um grande carinho pelos patrões e faz de tudo - até o que não deveria - para manter a harmonia familiar entre eles. "A personagem remete à uma construção clássica do humor: a personagem pobre, sem noção, ingênua, que expõe as verdades. Desde bobos da corte, a comédia tem essa função e entendo a Jacira com essa função na casa do Alfredo", analisa Flávia.

O papel faz com que Reis consiga unir seu lado atriz e humorista em um único trabalho. "Para mim é uma felicidade estar em uma novela fazendo o que eu mais gosto, que é humor! Ainda por cima com essa personagem que me remete ao meu trabalho como palhaça", declara ela, que tem recebido o carinho dos fãs nas ruas. "Eu me divirto demais com a Jacira e o reconhecimento nas ruas vem sempre junto de uma afetuosa gargalhada", revela.

Contracenar com outros grandes atores no folhetim tem sido motivo de comemoração para a atriz. "Tenho um carinho e uma admiração enorme por cada um que faz essa novela. E acho que esse é o sentimento geral nos bastidores da 'Garota do Momento'", declara. Durante as gravações, o clima é de bom humor. "No meu núcleo especialmente a gente se diverte em todas as cenas, ri muito e tem que fazer força para não atrapalhar a gravação com nossa 'alfestinha' interna", brinca.

Assim como a novela, Jacira conquistou o público. A artista atribui o sucesso do folhetim ao trabalho de toda a equipe. "A novela tem uma dramaturgia brilhantemente escrita pela Alessandra Poggi e um elenco de primeira. Sem falar da equipe talentosíssima que recria os anos 50 em cada detalhe e que é apaixonada pelo que faz. Desde o começo sabíamos que tínhamos uma pérola nas mãos", conta.



Além de "Garota do Momento", a humorista também fez parte de novelas como "Amor Eterno Amor" (2012) e "Travessia" (2021). Ela, então, fala sobre as dificuldades desse formato. "O maior desafio de se fazer uma novela é que a gente grava quase todas as cenas fora de ordem, tudo muito picotado. É preciso lembrar diariamente de onde a personagem veio e para onde está indo, medir a emoção em cada cena, para não exagerar onde não há necessidade nem deixar faltar onde precisa de intensidade".



Palhaçaria



Durante 15 anos, Flávia integrou o projeto "Doutores da Alegria", atuando em enfermarias de hospitais como palhaça. Ela reflete que a experiência evidenciou a importância do amor ao próximo. "O maior aprendizado trabalhando em hospitais é saber que somos frágeis, vulneráveis, falíveis e que, portanto, devemos nos apoiar e nos amar uns aos outros".



"Cosme e Damião - Quase Santos"



A atriz também faz parte da série de comédia "Cosme e Damião - Quase Santos", do Multishow e Globoplay, protagonizada por Rafael Portugal e Cezar Maracujá. Intérprete da irreverente e namoradeira Katiadeise, a atriz comenta que tem características parecidas com a personagem. "Tenho a vivacidade e a alegria da Katiadeise. O lado paquerador e sedutor dela eu já tive. Hoje em dia sou mais na minha. Ela é absolutamente toda extrovertida e essa é uma diferença gritante entre a personagem e eu", afirma.



Vida pessoal



Flávia é mãe de Cecília, de 8 anos. Apesar de estar com trabalhos na televisão, no streaming e nos palcos, ela comenta que consegue conciliar seus projetos profissionais com a vida pessoal. "Trabalho muito mas também sou atenta ao meu tempo em casa, com a minha filha, meus amigos. E aliás, graças às minhas amizades, ao apoio dos meus amigos e amigas, eu consigo dar conta do meu trabalho com paz e tranquilidade", destaca.



Desde bebê, Cecília acompanha a mãe nos bastidores de espetáculos. Flávia percebe uma 'veia artística' na filha, mas é cautelosa ao opinar sobre o futuro da herdeira. "Ainda é cedo para dizer se Cecília será atriz ou vai enveredar pela arte. Mas ela gosta muito de fazer as pessoas rirem e é uma excelente contadora de histórias. Vamos ver o que o tempo nos reserva", pondera.



Programas de humor e projetos futuros

No currículo, Flávia tem trabalhos nos humorísticos "Vai que Cola" (2014), do Multishow, e "Zorra Total" (2015-2020), da TV Globo. "Fazer humor na TV é um desafio! Porque eu preciso saber provocar o riso num espaço de tempo muito curto, com objetividade, sem ter o termômetro da plateia do teatro para saber se está funcionando ou não. O 'Zorra' e o 'Vai que Cola' foram escolas para mim e hoje eu tenho mais consciência do que pode funcionar ou não na TV", comenta ela, que revela seus sonhos profissionais. "Tenho vontade de escrever e atuar como protagonista em um filme meu! Já temos argumento e projeto! Agora é levá-lo adiante e realizar o sonho de me ver na telona conduzindo uma trama engraçada e dramática".



Como de costume, a humorista traçou as metas para o ano que iniciou. Ela pretende continuar se apresentando para um grande público com o monólogo "Neurótica", que está em cartaz no Teatro Miguel Falabella. Além disso, deseja retornar aos palcos com o espetáculo "Deixa Que Eu Conto", junto com o ator Ricardo Cubba. Mas os planos para 2025 não param por aí: "Eu sou uma pessoa que gosta de ter metas grandes. Quero estrear um novo espetáculo solo ainda esse ano no teatro. E, claro, realizar novas parcerias na TV aberta e no streaming. Eu gosto de trabalhar e sou feliz com o que eu faço", vibra a artista.

*Reportagem da estagiária Mylena Moura, sob supervisão de Isabelle Rosa