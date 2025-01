Luciano Huck rebate fala de Carlinhos Maia - Reprodução/Globo

Publicado 19/01/2025 21:58

Rio - Luciano Huck discordou de um comentário de Carlinhos Maia sobre a responsabilidade dos influenciadores nos conteúdos de suas redes sociais durante conversa no "Domingão com Huck". O marido de Lucas Guimarães acumula mais de 30 milhões de seguidores.

fotogaleria "Levem menos a sério pessoas que fazem vídeos caseiros. As pessoas querem cobrar de alguém que veio de uma cozinha do interior do nordeste que a gente entenda sobre tudo o que acontece, com embasamento. Não existe uma faculdade para quem está na internet. A gente vai errar muito porque a gente não estudou para isso. Tem inúmeras pessoas que falam sobre coisas importantíssimas e não são seguidas, isso não é culpa minha", disse Carlinhos.

O apresentador afirmou que é preciso ter consciência do que se compartilha. "Mas, por outro lado, eu acho que com o tempo a gente vai ganhando maturidade, vivências, você passa a ter consciência do privilégio que é tanta gente te seguindo e a responsabilidade que isso traz. Junto com o sucesso vem a responsabilidade. Junto com o reconhecimento, vem ainda mais responsabilidade. Quando você se torna um influenciador do quilate que é hoje, vem também a responsabilidade de saber que o que você fala pode influenciar muita gente", rebateu Luciano.

Em seguida, Carlinhos Maia agradeceu as palavras do marido de Angélica. "Vou levar tudo o que você disse para o meu coração".