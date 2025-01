Ivete Sangalo destaca importância de reconhecer origens do Axé e fãs apontam indireta para Claudia Leitte - Reprodução de vídeo / X

Ivete Sangalo destaca importância de reconhecer origens do Axé e fãs apontam indireta para Claudia LeitteReprodução de vídeo / X

Publicado 21/01/2025 13:25

Rio - Ivete Sangalo participou do programa "Sem Censura", da TV Brasil, nesta segunda-feira (20). A reação da cantora ao discurso de Maíra Azevedo, conhecida como Tia Má, sobre a importância de reconhecer as origens do Axé repercutiu e internautas apontaram uma possível indireta para Claudia Leitte, que recentemente foi acusada de intolerância religiosa.

"A gente precisa falar dos terreiros de candomblé, porque se existe 'Axé Music', que surgiu para ser depreciado, porque o axé é um termo que para a gente significa força vital Quem é do candomblé e da umbanda sabe que isso é exatamente o que acontece [...] Então, assim, os maiores percussionistas saíam depois de tocar o 'rum', o 'pi' e o 'lé'. Depois de sair de lá, de dar os atabaques, clamando os nossos deuses na terra. Então, não posso achar que o 'Axé Music' pode ser tratado como se fosse qualquer coisa. A gente sabe que o Axé Music é para a gente uma benção daqueles deuses que dançam quando estão na terra", disse Tia Má, enquanto recebia muitos aplausos da plateia. A edição especial foi transmitida em Salvador.



"No século 21 a gente está precisando dizer certas coisas. Esse discurso maravilhoso... se pudesse dava vontade de emoldurar e botar em outdoor para todo mundo ler o que você acabou de falar", falou o jornalista Murilo Ribeiro. Ivete, então, respondeu: "Precisa emoldurar não, pai... todo mundo sabe, mas se faz de maluco".

A reação repercutiu e internautas apontaram uma indireta para a cantora carioca. "Um tapa na cara da Leitte", opinou uma usuária do X, antigo Twitter. "O 'fecho' [fora] na pseudo baiana", escreveu outra pessoa.

Entenda

Em um show de pré-Réveillon em dezembro, durante a canção "Caranguejo", ao invés de cantar "saudando a minha rainha Iemanjá" a artista falou "eu canto meu Yeshua", que para algumas religiões cristãs é o nome de Jesus. A atitude foi bastante criticada, além de ser alvo do Ministério Público da Bahia (MP-BA), que começou a investigar se a cantora praticou racismo religioso.

Claudia Leitte se manifestou, alegando que de seu "lugar de privilégios, racismo é uma pauta para ser discutida com muita seriedade, não de forma tão superficial". A cantora já havia sido criticada pela troca há alguns anos e repetiu a mudança.

Neste mês, Claudia e Ivete deixaram de se seguir nas redes sociais , o que reforçou as especulações de que a baiana teria se incomodado com a decisão da loira. Fábio Almeida, empresário da cantora carioca, revelou que a cliente tomou a decisão de bloquear a dona do hit "Macetando". No entanto, ele negou os boatos de que as duas teriam discutido por ligação.

"Não houve essa ligação. Não houve nenhum contato telefônico entre as duas. Tudo se deu muito no âmbito do desenrolar dessas questões relacionadas ao tipo de movimento que Ivete fez. Como isso vem crescendo, foi uma opção de Claudia bloquear Ivete. Defendo os interesses de Claudia, mas nunca aconteceu isso [a ligação]. A narrativa aí está como Ivete [sendo] a dona da palavra que bate o telefone na cara dos outros", disse Fábio ao portal BNews, nesta quinta-feira (9). Vale lembrar que ele já foi empresário e sócio da própria Ivete por 12 anos.