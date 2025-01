Isadora Cruz - Alexandra Martin / Divulgação

Isadora Cruz Alexandra Martin / Divulgação

Publicado 26/01/2025 05:00

Rio - Depois de "Mar do Sertão" (2022), Isadora Cruz estrela o elenco de "Volta Por Cima", como Roxelle, uma funcionária da lanchonete do ponto final do ônibus, que tem uma vida amorosa bem complicada. Em entrevista ao MEIA HORA, a atriz paraibana de 26 anos fala sobre a construção da personagem, as reviravoltas na vida da atendente, comenta a expectativa para a estreia de "Guerreiros do Sol", do Globoplay, inspirada na história de Lampião e Maria Bonita, neste ano, além de citar sua experiência no Emmy Internacional e mais. Confira a entrevista!

fotogaleria

- Como está sendo a experiência de interpretar a Roxelle?



Está sendo uma experiência incrível. A Roxelle é uma carioca cheia de vida e muito verdadeira. Sua personalidade charmosa e irônica, cativa, conquista e seduz. As pessoas têm se identificado com ela porquê a Roxelle é uma personagem bem contemporânea: não faz tipo, assume sua existência e revela seus sentimentos.

- Você fez um 'laboratório' (preparação) para dar vida à Roxelle. Como foi isso?



Gosto de viver a Roxelle mesmo quando não estou no set de gravações. Isso me ajuda a entender o personagem e exercitar o 'astral Roxelle'. Também procuro entender melhor como essas mulheres cariocas vivem na vida real, como elas existem nos espaços que ocupam, como são vistas, encontrar exatamente que voz é esta para que eu possa respeitar a história dessas mulheres, assim como gostaria que respeitassem a minha história ao contá-la. Procuro ser fiel, pois quero que as Roxelles da vida real se reconheçam na minha, se identifiquem com seu jeitinho, seu ritmo, sua forma de viver e existir para além dos estereótipos.

- A vida amorosa da Roxelle é meio complicada. Ela foi amante do Chico (Amaury Lozenzo), mas a relação azedou. Agora, a loira namora o Jô, mas o relacionamento não vai bem. Você torce pra Roxelle viver um amor tranquilo e recíproco?



Sim, ela tem uma paixão por viver que transborda para todos os âmbito da vida, principalmente do afeto e das relações. Eu torço para que ela possa encontrar um amor recíproco, que ela seja amada e respeitada para ter a liberdade de ser do jeitinho que ela quer. Relacionamentos podem ser perigosos quando tóxicos, no sentido de tirar a nossa autenticidade e tolher o que temos de genuíno. Espero que Roxelle possa viver para além dos espaços que ocupa atualmente e para que ela possa inspirar mulheres a serem o que quiserem, sem medos e amarras.

- O Gerson (Enrique Diaz) vai se apaixonar pela Roxelle. Você torce para esse casal?



Acho interessante essa escolha da Claudia Souto (autora) de fazer o Gerson se apaixonar pela Roxelle, pois talvez tenha uma possibilidade dele se redimir através de um amor verdadeiro. Alguém que não tem um coração muito bom (risos) "amolecer" por um amor é lindo. E eu já vi isso acontecer na vida real.

Iria amar ver a Roxelle fazendo o Gerson de 'gato e sapato' e ensinando ele a ser um homem bom. E se o Gerson realmente se apaixonar por ela, ele vai ficar vidrado nessa garota! Não vai desistir! Muitas novidades e viradas para nossa Roxelle nessa reta da novela!

- Você também mudou o visual para interpretar a Roxelle. Foi a primeira vez que você ficou loira. Como foi essa mudança pra você?



Sim, eu já tive alguns looks com um castanho mais claro, mas loira real - oficial mesmo - foi um presente de Roxelle! Ela é essa mulher solar e tem seus cachos assumidos, assim como eu na vida real. Sinto que isso sim trouxe uma força enorme para a personagem. Esse cabelo funciona como amuleto para ela, como escudo, onde, ele a projeta e dá segurança para sua personalidade forte. Acho lindo também que às vezes vejo uma cena quando o sol bate e ele parece que faz uma áurea, como uma coroa de luz. É um cabelo real, sem escova e sem babyliss, são meus cachos do jeito autêntico deles. Isso traduz a minha verdade como Isadora, que é fundamental nos dias de hoje.

- Como está sendo a expectativa para o lançamento de "Guerreiros do Sol"? Qual é a sensação de fazer uma personagem inspirada em uma das figuras mais emblemáticas da cultura nordestina e do Brasil como Maria Bonita?



A expectativa está lá em cima! Estamos a mais de um ano esperando por essa estreia. 'Guerreiros do Sol' é uma série muito importante para mim e para a história nativa brasileira. Nos identificamos ali, entendemos nossas origens, nosso povo e nossas batalhas. Importante o público saber porque hoje temos certas atitudes e 'modus operandi' (modo de operação). A Rosa, minha personagem em 'Guerreiros', é a narradora da história, então, só por esse ponto, você ter uma mulher narrando uma história extremamente masculina, já é motivo de expectativa e contemporaneidade. Essa protagonista tem muito a me orgulhar e a sua história de vida eu levarei com carinho por toda minha carreira.

- Como foi a experiência de apresentar o Emmy Internacional, em Nova Iorque, no ano passado?



Quando cheguei no tapete vermelho fiquei muito feliz de poder conversar com a imprensa de diversos lugares do mundo sobre a indústria atual, dialogando com perguntas pertinentes à minha carreira e futuro. As duas últimas personagens que fiz, Candoca e Rosa - e a Roxelle atualmente, são mulheres fortes, à frente do seu tempo, disruptivas, que quebraram barreiras e inspiram as novas gerações a serem independentes. Para mim é uma honra poder falar sobre elas e fazer com que elas sejam mais conhecidas e suas mensagens toquem ainda mais corações. Elas têm em comum o poder de mostrar para as mulheres que o que temos de mais precioso é a nossa voz e que é necessário tomar as rédeas dos nossos próprios destinos, sendo livres e empoderadas em todos os aspectos das nossas vidas.

Amei ter conhecido artistas do mundo inteiro, como o Omar Sy que sou fã desde que assisti "Os Miseráveis". Pude me conectar com várias pessoas do meio e ter conversas maravilhosas que é o que mais amo, essa troca humana. Minha mãe e irmã também estavam lá e isso foi muito especial para mim.

- Qual balanço você faz da sua carreira até aqui? Tem algum personagem que você gostaria de fazer no futuro?



Minha carreira tem me orgulhado muito e está sendo traçada com muito amor, paixão e determinação. Eu escolho, todos os dias, ser atriz e estar presente nos projetos de forma absoluta. Isso me traz confiança e generosidade para estar sempre aprendendo e me aprimorando como artista e mulher. Ainda quero fazer projetos no cinema e interpretar mulheres de muita força e personalidade!

- Quais são os seus planos após a novela?



Estou com vontade de fazer um curso de um mês para descansar e renovar o repertório. Também quero participar de todo o lançamento de 'Guerreiros do Sol' e me conectar comigo mesma para que outras mulheres, cheias de histórias, possam através de mim e do meu trabalho, ganharem vida para o público.

*Reportagem do estagiário Lucas Adeniran, sob supervisão de Isabelle Rosa