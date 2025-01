José Mayer e Regina Duarte como Carlos e Helena em História de Amor - Divulgação / TV Globo

José Mayer e Regina Duarte como Carlos e Helena em História de AmorDivulgação / TV Globo

Publicado 27/01/2025 12:17

Rio - Exibida originalmente entre julho de 1995 e março de 1996, a novela "História de Amor" retornará às telinhas no "Edição Especial", da TV Globo, a partir do dia 10 de fevereiro, em homenagem ao autor Manoel Carlos. O folhetim traz a terceira Helena criada por ele e a primeira vivida por Regina Duarte, que interpretou mais duas, em "Por Amor" e "Páginas Vida".

Na trama, Helena é uma mulher batalhadora e enfrenta a gravidez prematura de sua filha Joyce (Carla Marins), abandonada pelo namorado Caio (Angelo Paes Leme). Pai da moça e ex-marido de Helena, Assunção (Nuno Leal Maia), homem conservador e moralista, não se conforma com a situação da filha. Sentindo-se solitária, Helena se apaixona pelo famoso endocrinologista Carlos Alberto Moretti (José Mayer), que também se encanta por ela imediatamente.

Carlos, contudo, é casado com a possessiva Paula (Carolina Ferraz) e teve um relacionamento de dez anos com Sheila (Lilia Cabral), sua sócia na clínica. Ela investe, a qualquer custo, em uma reaproximação. Esse quadrilátero amoroso movimenta a história, especialmente quando o médico se envolve com Helena, o que não impede Sheila e Paula de continuarem a disputá-lo.



Ambientada no Rio de Janeiro, a novela mostra o cotidiano da Zona Sul, especialmente do bairro Jardim Botânico, onde teve muitas externas gravadas, e também se passa na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. A abordagem de temas sociais, outra marca do trabalho de Manoel Carlos, está bastante presente em 'História de Amor'. Por meio da personagem Marta (Bia Nunes), vizinha e comadre de Helena, que luta contra um câncer de mama, a novela reforçou as campanhas de prevenção e conscientização. Enquanto a obra esteve no ar, registrou-se o aumento no número de exames preventivos pelo Instituto Nacional do Câncer.

A partir da personagem Mariana (Monique Curi), o autor também abordou o drama de mulheres que têm dificuldades para engravidar, apesar de não serem estéreis. O personagem Assunção fica paraplégico após um acidente de carro, recuperando a vontade de viver através do esporte. Pelé, que na época era Ministro do Esporte, participou da trama sendo entrevistado por Assunção, já famoso em seu programa esportivo.



A obra foi vendida para cerca de 30 países, entre eles Angola, Jordânia, Marrocos, Panamá, Polônia e Rússia. O elenco repleto de nomes de peso contava também com Eva Wilma, José de Abreu, Yara Cortes, Ana Rosa, Claudio Lins, Claudia Lira, Cristina Mullins, Fabio Junqueira, Flávia Alessandra, Maria Ribeiro, Cláudia Mauro, Umberto Magnani, entre outros.

Trilha sonora

A trilha sonora de 'História de Amor', especialmente pela música de abertura 'Lembra de Mim', de Ivan Lins e Vitor Martins, ficou marcada na memória do público. Outros sucessos como 'Futuros Amantes', de Chico Buarque, na voz de Gal Costa, 'Saber Amar', composição de Herbert Vianna, do Paralamas do Sucesso, e 'Uma História de Amor', do grupo Fanzine, compunham a trilha nacional.