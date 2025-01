Anna Rita Cerqueira diz estar muito feliz com a personagem Azuba em 'Reis' - Divulgação

Anna Rita Cerqueira diz estar muito feliz com a personagem Azuba em 'Reis'Divulgação

Publicado 28/01/2025 05:00

Rio - Cria da Zona Norte do Rio, Anna Rita Cerqueira, de 26 anos, cresceu aos olhos do público. Com duas décadas de carreira na televisão, ela estreou em "O Beijo do Vampiro (2003)", da TV Globo, e acumulou papéis marcantes em novelas como "Eterna Magia" (2007), "Malhação" (2013) e "Fuzuê" (2023). Aos 14 anos, iniciou a jornada na Record no folhetim "A História de Ester" (2010) e, desde então, se destaca em produções bíblicas como "José do Egito" (2013), "Os Dez Mandamentos" (2015), "Jezabel" (2019) e "Gênesis" (2021). Atualmente, a atriz se prepara para viver a rainha Azuba na 13ª temporada de "Reis".

fotogaleria

"Leal e resiliente", como aponta Anna, a personagem tem sido um grande desafio. "Ela sempre valorizou muito a honestidade e sua fé em Deus, o que a tornou uma mulher forte e batalhadora para se tornar a rainha de Judá ao lado de Asa", comenta a artista, que aponta os pontos em comum com Azuba.

"Força e determinação. Ela, assim como eu, veio de uma realidade diferente daquela que ela conquista como rainha. Também tive muitas vivências em minha vida, fui criada na zona norte do Rio até meus 21 anos, e fui atrás de conquistar meu sonho de morar sozinha, mais perto do meu trabalho. Com 22 anos tive meu próprio apartamento. A Azuba foi criada em um acampamento simples, com seus pais e avós, e ao receber uma missão ela viaja para longe para ajudar ao Rei de Judá. Chegando lá, após muitos acontecimentos, ela se vê em uma realidade totalmente diferente dentro da realeza e do palácio", afirma.

A rotina de gravações da novela é intensa e tem cenas subaquáticas e com cavalos. "Na última semana gravei 14 cenas no estúdio, 17 páginas de texto, gravadas em sete horas com muita emoção, choro e uma intensidade que nunca tinha experienciado na minha carreira ainda. A Azuba tem me feito ser muito feliz!", vibra ela.

Amiga no "BBB 25"



Amiga de Vitória Strada, Cerqueira declarou recentemente que foi a primeira opção da atriz para formar dupla no reality show, mas recusou o convite pois já estava contratada pela Record. Entretanto, sempre que pode, a artista dá uma "espiadinha" na casa mais vigiada do Brasil para assistir à colega, que disputa o prêmio milionário da atração nesta primeira fase com Mateus.

Ela também planeja ficar juntinho da gaúcha, com quem já trabalhou em "Espelho de Vida" (2018) e "Fuzuê" (2023), assim que ela deixar a atração. "Pretendo ficar grudadinha com ela, mas também sei que ela vai voltar com muitos compromissos. Mas a gente sempre dá um jeito de estar uma com a outra mesmo que seja em trabalho", diz. Vale lembrar que Vitória e Mateus disputam o paredão desta terça-feira (26) com Edilberto e Raissa e Daniele e Diego Hyólito.

Em relação à possibilidade de participar do reality em uma próxima edição, Anna avalia: "Uma pergunta muito difícil, é uma decisão que envolve muitas questões. Mas acredito que se viesse no momento certo, pode ser que eu me jogasse na aventura".

A relação com o corpo e a autoaceitação



Além da atuação, Cerqueira também se destaca como influenciadora digital e acumula 700 mil seguidores no Instagram, abordando temas como autoaceitação e padrões de beleza. A atriz, que já foi alvo de críticas por seu corpo, revela como aprendeu a lidar com essas pressões.

"Já quis botar silicone, já quis tirar papada. Claro que também já fui contaminada por toda pressão, mas consegui entender que algo externo não mudaria minha essência e isso, aos poucos, foi fazendo bem para o meu psicológico e para minha força", conta.

Quando o assunto é a relação com o mundo digital, a artista destaca sua autenticidade. "Gosto de falar sobre minha vida de forma sincera, não gosto de exageros, tento mostrar o mais próximo da minha realidade. Além disso, já trabalhei como social media, estudei marketing na faculdade e tenho planos, mais para frente, de ter uma sociedade em alguma agência de marketing ou até mesmo criar a minha".



Legado como Flaviana e influenciadores em novelas

Após mais de dez anos, Anna ainda é lembrada com carinho pelo público por seu papel como Flaviana em "Malhação". "A Flaviana é a minha (personagem) queridinha, sempre vai ser. Com ela aprendi a ser um pouco mais maluquinha, a me jogar, ser mais ousada e também ter um coração puro. Foi um dos trabalhos que mais curti. Eu realmente vivi na pele toda história de vida da Flaviana, da vilania ao drama, a comédia, com romances e aprendizados. Foi uma das maiores escolas que eu poderia ter".

A atriz, que já expressou críticas à tendência de escalar influenciadores digitais para novelas, ainda reflete sobre o equilíbrio entre formação técnica e popularidade na escolha de elencos. "Acredito que o mercado sempre irá mudar, sou nova mas tem 22 anos que entrei pela primeira vez em um set de gravação para filmar, então. já vi muitas mudanças ao longo desses anos. Acredito que 'modas' sempre existem e vão existir. Apesar dos verdadeiros artistas saberem se identificar. E essa moda nunca irá tirar o talento de cada um... toda dedicação e trajetória que temos".

Novos desafios

Para o futuro, ela deseja atuar em produções de crimes da vida real. "Quero fazer uma produção 'true crime' (crime verdadeiro). Sou viciada em documentários, séries, filmes e qualquer coisa que envolva um bom 'true crime'. Sendo ainda mais específica, gosto dos personagens com questões psicológicas, tenho muita curiosidade sobre o comportamento humano".