Pablo Sanábio interpretará Onofre em ’Garota do Momento’Reprodução do Instagram/ Léo Rosario

Publicado 29/01/2025 10:32

Rio - Pablo Sanábio, de 42 anos, retornará às novelas como o empresário Onofre, em "Garota do Momento", da TV Globo, depois de retirar um tumor cerebral e realizar sessões de quimioterapia e radioterapia. O ator celebrou o novo desafio profissional em uma publicação feita no Instagram, nesta terça-feira (28).

"Uma felicidade enorme apresentar a vocês meu novo personagem, Onofre, que em breve entra em 'Garota do Momento'. Estar em cena é uma das coisas que mais me deixa com a sensação de vida e depois da questão de saúde que eu tive, viver é o que eu mais vou fazer todos os dias", escreveu o ator.

Nesta quarta (29), o artista mostrou um vídeo em que reúne alguns momentos marcantes de sua vida nos últimos meses. Em uma das fotos, ele exibe a cicatriz na cabeça após a cirurgia cerebral. Em outras, mostra cliques em uma cama de hospital. "Um período de renascimento e gratidão", definiu ele, que declarou seu amor aos amigos e familiares.

"Minha família incrível, meus amigos amados, meus médicos em forma de anjos, vocês são minha fortaleza! Amo vocês imensamente! (Nem todos estão no vídeo, mas cada um de vocês ocupa um espaço eterno no meu coração). A corrente de amor e carinho que recebi foi e continua sendo um abraço gigante na alma. Obrigado por cada mensagem, cada gesto, cada pensamento positivo. Vocês fizeram toda a diferença!", afirmou.

Pablo ainda fez um alerta aos fãs. "Cuidem-se! Coloquem a ressonância magnética de crânio na rotina de exames. A prevenção pode mudar tudo—quanto antes soubermos, melhores serão as chances. A nossa saúde é preciosa!", destacou.







Nos comentários, vários famosos enviaram mensagens positivas a Pablo. "Amigo lindo! Você é luz! Somos presenteado com tua presença", comentou Bruno Fagundes. "Ah, Pablo! Renascimento e amor! e agora Garota do Momento", disse Maria Flor. "Querido, saúde", desejou Alice Wegman. "Que bom saber que você tá bem. Torcendo por sua plena recuperação. Abraço amigo", declarou Helio de La Peña.

Pablo é conhecido por trabalhos em novelas como "O Astro" (2011), "Totalmente Demais" (2015) e "Cara e Coragem" (2022), da TV Globo. Ele também estrelou a série "Sob Pressão" (2017-2022), como o Dr. Charles Garcia. Ele é casado com o coordenador de marketing Marcelo Luiz Nascimento. Os dois são pais de Manuela, de 7 anos.