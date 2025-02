Rodrigo Bocardi postou um vídeo nas redes sociais para falar de sua demissão da Globo - Reprodução/Redes sociais

Rodrigo Bocardi postou um vídeo nas redes sociais para falar de sua demissão da GloboReprodução/Redes sociais

Publicado 31/01/2025 23:12 | Atualizado 31/01/2025 23:13



Um pouco mais de 24 horas depois de ser demitido da Rede Globo, o jornalista e apresentador Rodrigo Bocardi gravou um vídeo nas redes sociais para falar sobre o assunto pela primeira vez. O assunto, que ganhou enormes proporções ao longo desta sexta-feira (31), foi tratado pelo jornalista como um 'susto'. Ele também fez questão de agradecer à Globo pelos 25 anos de casa.

"E aí, pessoal, tudo bem? Sim, está tudo bem. Olha só, que dia hein! Eu quero compartilhar esse sentimento com vocês, está tudo bem. Eu não quis deixar passar tanto tempo para dar uma satisfação para vocês depois do grande susto de ontem. Vou fazer aqui um depoimento no improviso, da maneira que eu gosto, sem texto, sem nada, para agradecer. Agradecer a TV Globo, 25 anos… Um quarto de século. Quanto aprendizado, quanta oportunidade. A gente fez muita coisa, a gente chorou, a gente sorriu, a gente se divertiu, a gente ficou de mau humor, a gente fez tudo isso", disse Bocardi.

Veja o vídeo:

Bocardi entrou na Globo em 1999, foi correspondente em Nova York por quatro anos, entre 2009 e 2013, e desde maio de 2013 apresentava o Bom Dia SP e também participava diretamente no Bom Dia Brasil. Akém disso, ele também participava de um rodízio de âncoras do Jornal Nacional. No sábado passado (25), ele apresentou o jornal ao lado de Ana Paula Araújo.

"A gente conseguiu construir essa conexão. Uma conexão crescente, forte, potente, né?! De todos os dias de interação, de respeito, de carinho comigo, que eu só agradeço. Isso é especial. E de crítica e cobrança. E eu tentando ser a voz de todos ali, fazendo as críticas contundentes muitas vezes, não agradando a todos. Mas eu quero dizer para vocês que nesse período, eu atuei da mesma forma. 25 anos com os mesmos princípios, então é isso que deixa a minha consciência tranquila. Bem tranquila", afirmou o jornalista no vídeo.

Por fim, Bocardi deixou claro que a partir de agora será mais participativo nas redes sociais: "Quero dizer para vocês que vou aparecer mais vezes por aqui, a gente vai se falar mais, a gente está junto, não tem essa. E quem sabe também em outros lugares, dizendo 'bom dia, boa tarde, boa noite', vai ser o quê? Tem um futuro bonito aí, temos muitos caminhos para percorrermos juntos".



Sem explicações

Por meio de nota, a Globo não deu detalhes sobre quais normas foram infringidas pelo jornalista. "Como é de conhecimento de todos, a empresa não comenta decisões de compliance", informou a emissora.



Sabina Simonato assumiu o comando do telejornal nesta sexta-feira (31) de maneira interina.