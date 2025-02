Maiara e Maraisa se emocionaram ao falar sobre o pai - Reprodução de Vídeo

Publicado 02/02/2025 15:32 | Atualizado 02/02/2025 15:42

Rio - Maiara e Maraisa choraram ao falar sobre o suporte dado pelo pai, Marcos César, no início da trajetória da dupla. As cantoras participaram do "Viver Sertanejo", apresentado por Daniel na TV Globo, e contaram que o genitor cuida da carreira das filhas.

fotogaleria "Ele foi um dos grandes incentivadores. Ele foi tido como louco por acreditar numa dupla de mulheres cantando sertanejo. Ele sempre foi muito protetor", contou Maiara.

Maraisa destacou a preocupação paterna durante as viagens que a dupla realiza para os shows. "Todas as vezes que a gente chega em Goiânia, quando a gente abre a porta e fecha do avião é ele sempre que tá lá".