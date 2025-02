Cacau Protásio - Janderson Pires / Divulgação

Publicado 02/02/2025 05:00

Rio - Cacau Protásio, de 49 anos, venceu a vergonha de cantar em público e soltou a voz no "The Masked Singer Brasil", da TV Globo. Terceira eliminada do reality musical, a atriz estava por baixo da fantasia da personagem Dona Lurdes, vivida por Regina Casé na novela "Amor de Mãe". Em entrevista ao MEIA HORA, a artista fala sobre participação na atração, expressa a felicidade em ser musa do Salgueiro no carnaval deste ano, dá detalhes de sua preparação e ainda cita seus planos profissionais. Confira!

- Como foi a experiência de participar do "The Masked Singer Brasil"?

Foi uma experiência surreal, um turbilhão de sentimentos! Uma mistura de ansiedade e felicidade que me acompanhou do começo ao fim. Eu me joguei de corpo e alma, sem pensar duas vezes, e foi muito mais do que um simples programa de TV. Aquela experiência ficou gravada no coração. O desafio era imenso, pois não podia mostrar quem eu era – queria dar um abraço, cumprimentar as pessoas, mas não podia! Mesmo assim, saí de lá com uma vontade imensa de cantar, uma paixão que se acendeu de vez. Já estou até pensando em fazer aulas de canto. Quem sabe não me ajuda a me tornar uma atriz ainda mais completa?



- Foi bem recebida pelo elenco do programa? O que achou de conhecer a Eliana?



Fui recebida de braços abertos mesmo as pessoas não sabendo quem eu era! Mas o elenco do programa era puro alto-astral, cheio de gente talentosa e com uma energia contagiante. Não tive muito contato com a Eliana, mas os poucos momentos que estivemos juntas foram agradáveis.



- Sua fantasia era uma homenagem à Dona Lurdes. Você se identificou com a personagem?



Com certeza! Dona Lurdes é aquela mulher que enfrenta a vida com muita garra, que luta pelos seus e que não desiste nunca. Eu me vi muito nela. Afinal, também sou essa mulher, que se dedica à família e que carrega no peito a força para seguir em frente. Foi um presente incrível poder levar a energia dessa personagem maravilhosa para o palco. Me senti profundamente conectada com ela.



- E como foi sua preparação, Cacau? Porque você tinha vergonha de cantar, não era?



Foi um baita desafio! Cantar na frente de milhões de pessoas era algo que me assustava. Eu tinha vergonha, achava que não ia dar conta. Mas, com a ajuda do time maravilhoso que estava comigo, fui perdendo o medo e a vergonha. A preparação foi intensa e, no final, foi pura diversão! No meu dia a dia, sou uma pessoa tímida. Mas, quando estou com quem conheço, sou pura energia, me jogo, brinco. Já com os outros, fico mais reservada. A experiência foi um baita aprendizado para me soltar.



- Depois de soltar a voz em rede nacional, essa vergonha vai ficar de lado?



Ah, com certeza! Agora que consegui quebrar essa barreira, não tem mais volta. A vergonha foi para o lado, e a vontade de cantar ficou só crescendo. Nas redes sociais, já estou mais soltinha… Quem sabe não vem alguma novidade musical por aí? (risos).



- Ninguém acertou que você estaria por baixo da fantasia. Se surpreendeu com isso?



Fiquei muito surpresa, sim! Achei que iam me descobrir na hora, porque a minha voz e a minha risada são características bem marcantes. Mas o disfarce foi perfeito! A surpresa foi enorme quando finalmente revelei quem estava por trás da fantasia. O meu celular não parou, minhas redes sociais ficaram uma loucura! A minha equipe foi a única que sabia do segredo.



- Nesse ano, você desfila como musa do Salgueiro. Está feliz com o cargo? Como estão os preparativos para o desfile?



Estou radiante! Ser musa do Salgueiro é um sonho que se realiza. Eu sou Salgueirense de corpo e alma. Cresci ali dentro, antes mesmo de pensar em ser famosa. Quase toda a minha família é da Vermelho e Branca. Fico muito feliz e honrada com o reconhecimento dos Presidentes André Vaz e do Patrono Adilsinho, que viram que essa posição é minha por mérito: sou salgueirense raiz, mulher preta, gorda, cria daquele chão. Os preparativos estão a todo vapor. Estou fazendo aula de samba, musculação e me entregando de corpo e alma a essa grande festa. Quero chegar na avenida sambando, cantando e sorrindo, fazendo tudo com muita alegria e energia positiva!

- Como é receber tanto carinho das pessoas da comunidade, Cacau?



É algo indescritível! O carinho que recebo da comunidade é sincero, é puro, e me enche de energia. Cada gesto de carinho me dá força para seguir em frente e fazer sempre o meu melhor. Eles são minha motivação, meu combustível diário. O amor e o apoio que sinto é imensurável!



- Você já viu sua fantasia? Pode adiantar algum detalhe para gente?



Sim, já vi! E posso garantir que está maravilhosa, com um significado que vai mexer com todo mundo. Não posso dar muitos spoilers, mas posso adiantar que ela tem um impacto visual muito forte e um significado religioso comovente. Preparem-se para um espetáculo na avenida!



- Me conta quais são seus planos profissionais para esse ano?



Tenho muitos planos, sim! Vou seguir firme na 12ª temporada do "Vai que Cola", que está um sucesso. "A Sogra Perfeita 2" está chegando aos cinemas, e também teremos mais gravações de Os Farofeiros. Mas, além disso, quero me dedicar ainda mais à dramaturgia, fazer novelas, explorar outros lados da minha carreira como atriz. Existe uma ideia equivocada de que comediantes só sabem fazer humor, mas eu provei, em "Mussum – O Filmis", que posso fazer outros papéis com a mesma dedicação. Fiquei muito feliz por ter sido indicada ao Prêmio Grande Otelo de 2024 como melhor atriz coadjuvante por meu papel como Malvina na fase 1. Desejo viver outros personagens assim.



-A vida pessoal também anda ótima, né, Cacau? Está feliz com o Luan Pedro? O que mais te encanta nele?



Estou muito feliz! O Luan é um parceiro incrível, carinhoso e superatencioso. O que mais me encanta nele é a capacidade de me fazer rir todos os dias. Ele tem o dom de me fazer sentir amada e feliz a cada instante. Estou em um momento muito especial da minha vida, tanto no profissional quanto no pessoal, e isso é algo que me faz querer seguir adiante com mais energia e amor.