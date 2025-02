Foi uma grande oportunidade, diz Rayssa Bratillieri ao atuar em papel mais maduro - Reprodução / Instagram

Publicado 05/02/2025 05:00 | Atualizado 05/02/2025 08:04

Rio - Natural de Apucarana, interior do Paraná, Rayssa Bratillieri, de 27 anos, protagoniza cenas pra lá de sensuais na série "Amor da Minha Vida", disponível no Disney +, como Paula, uma "camgirl" - modelo que realiza serviços sexuais por vídeo e online - bem sedutora. A personagem se envolve com Victor, interpretado por Sérgio Malheiros, e os dois estrelam momentos quentes na produção.

A atriz ressalta que há um grande preparação para gravar as cenas de intimidade. "É exigido um cuidado enorme envolvendo toda a equipe, direção e o elenco. O coordenador de intimidade - uma profissão nova no meio - ensaia toda a nossa movimentação, coreógrafa e vamos pro set sabendo exatamente o que deve ser feito. Similar a uma cena de luta, por exemplo. Como sabia que isso faria parte da história da personagem, me preparei pessoalmente também para estar o mais confortável possível e totalmente dentro", diz.

Ao decorrer dos episódios, o público entende que Paula carrega traumas do passado que a fazem viver a vida de forma independente e livre, evitando relações mais sérias. A história dela, no entanto, ganha novos desdobramentos ao longo da trama.

Rayssa vibra com a chance de mostrar versatilidade ao interpretar uma personagem tão diferente. "Com o medo que paira na vida de todo artista em ficar estagnado e ser visto apenas com uma faceta, foi uma grande oportunidade me perceber podendo viver algo que até então eu não tinha feito. (Com) a procura de algo novo e diferente, me deparei com a Paula", lembra Bratillieri.

Estreia na TV

A atriz estreou nas telinhas em "Malhação - Vidas Brasileiras" (2018 - 2019), da TV Globo, como Pérola. Atualmente, ela diz que avalia suas cenas no folhetim teen. "Penso em tudo o que eu faria de diferente. Mas consigo avaliar qualidades na minha atuação que fizeram todo mundo se apaixonar pela Pérola. Acredito que fui muito espontânea e autêntica nas minhas escolhas de construção da personagem. Vai chegando um momento que o ator precisa se atentar as bengalas e maneirismos que se utiliza para fazer uma cena acontecer. Quando você está no seu primeiro trabalho, você tem o famoso frescor. Esse frescor que gosto de observar em mim quando vejo o meu primeiro trabalho".

Bratillieri também fez parte dos remakes da TV Globo, "Éramos Seis" (2019) e "Elas por Elas" (2023), e comenta as dificuldades de trabalhar em refilmagem. "O maior desafio é se adaptar à época sem perder a essência. Para mim, existe beleza nesse desafio... Entender qual é a questão universal que ultrapassa o tempo daquela história, adaptá-la para o momento presente com as questões sociais e políticas do agora, fazendo-as caber na nossa boca. Mas na minha opinião, a essência e o objetivo geral da história deve ser mantida".

Trabalhos no cinema

Nas telonas, a artista protagonizou o filme internacional "The Modelizer" (2023), gravado em Hong Kong, na China. "Passei num teste para um filme internacional, falei em inglês - com o meu inglês básico da época - e como a única brasileira do elenco. A experiência foi incrível, mas mais incrível é me ver realizando os sonhos dessa menina que veio lá do interior do Paraná", comemora.

A atriz chegou ao cinema nacional no elenco do longa-metragem "Apaixonada" (2024), estrelado por Giovanna Antonelli. No final deste mesmo ano, Rayssa gravou o curta "Pecadora", baseado no livro best-seller de mesmo título, onde ela vive a protagonista Isabel. Além disso, produziu e atuou no curta-metragem "Plantando Retalhos" (2021), que rodou festivais no Brasil.

Com carreira no Brasil e exterior, a atriz destaca que os trabalhos nacionais não deixam a desejar. "Sinceramente, nem a Globo nem as produções do cinema nacional estão aquém das produções internacionais. O que nos falta é investimento, recurso, dinheiro. Talento e criatividade sobra", opina.

Saudade do teatro



Rayssa também admite que está com saudades do teatro e pretende se dedicar a esse formato em 2025. "Sinto falta do palco e das descobertas mais livres como artista que tenho por lá. Estou já tem um tempo procurando o melhor texto para eu voltar pros palcos. Nisso colocarei minha atenção e meu tempo nesse ano", entrega.

*Reportagem da estagiária Mylena Moura, sob supervisão de Isabelle Rosa