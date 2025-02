Isabelle Nogueira e Matteus Amaral - Reprodução/Instagram

Isabelle Nogueira e Matteus Amaral

Publicado 06/02/2025 15:18

Rio - Matteus Amaral desabafou sobre o fim do noivado com Isabelle Nogueira, após o anuncio nas redes sociais. O ex-BBB relatou, através do Instagram Stories, nesta quinta-feira (6), que os compromissos profissionais atrapalhavam o relacionamento e contou que vai se mudar do apartamento que os dois moravam juntos em São Paulo.

"Bom dia, pessoal. Estou aqui para falar sobre o término entre eu e a Isabelle. Como vocês viram na nota que publicamos, uma nota que nós entramos em consenso para falar, e o nosso término foi em consenso também. É triste. Ninguém busca entrar em um relacionamento, acredito eu, para terminar", disse ele.

O influenciador contou que não estava dando certo. "Mas quando a gente vê que não está dando certo, que as coisas não estão indo como deveriam ser, é melhor terminar antes que o amor, o carinho, o respeito vão por água abaixo. Quero deixar aqui, claro, do fundo do meu coração para vocês, que a nossa relação foi de muito carinho, muito amor e de muita entrega. Eu aprendi muito com ela, ela aprendeu muito comigo. Foram tantas coisas maravilhosas. Foi uma coisa muita intensa", declarou.

Matteus relatou que os dois tinham agendas diferentes. "Só que, infelizmente, por incompatibilidade como foi citado na nota, em muitos momentos a gente acabou tendo agendas diferentes. E a gente resolveu terminar. Não tem nada. Não fiquem achando culpado. Nós entramos em consenso. Peço respeito, por favor. Não tem sentido ficar atacando. Ninguém fez nada para ninguém"

O ex-BBB pediu para não criarem uma rivalidade que não existe. "Dizer que eu estou bem, ninguém fica bem quando termina um relacionamento. Mas estou sossegado. Eu estou no Rio Grande do Sul, tenho uma agenda aqui, a Isabelle também tem a agenda dela, e ficou lá em São Paulo no apartamento onde nós morávamos. Quando eu voltar pra São Paulo, já tenho um canto organizado para mim. E é isso, não fiquem criando, não fiquem comparando quem é melhor, quem é pior, não existe isso, não criem uma rivalidade que não existe".

Matteus finalizou elogiando a relação que tinha com Isabelle. "O que eu e a Isabelle vivemos foi algo genuíno, foi maravilhoso. Eu me entreguei, ela se entregou, mas, infelizmente, não deu certo. Não fiquem criando coisas, isso daí só vai machucar. Eu torço muito pelo sucesso dela, pela felicidade, que ela conquiste tudo o que almeja. Ela é uma pessoa muito esforçada em tudo que faz. Ela me ensinou muito mesmo, sobre várias áreas, com a experiência que ela já tinha, antes de eu ter entrado na vida pública, na vida exposta. E é isso, tá bom? Muito obrigado e até breve", concluiu.