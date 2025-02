Marvvila, Beatriz Reis, Viviane Araujo e Pocah treinam pesado - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 06/02/2025 12:05

Rio - Viviane Araujo, Pocah, Marvvila e Beatriz Reis permaneceram no foco e treinaram pesado na manhã desta quinta-feira (6). Através dos stories do Instagram, as famosas posaram juntinhas e mostraram o resultado da prática de atividades físicas.

"Não era nem 10h da manhã e a gente já estava assim", escreveu Bia do Brás, entre risos. Elas participaram do treino comandado pela personal Carol Vaz. "De frente! De lado! De costas! De frente de novo e o beijinho", disse a preparadora física, enquanto as famosas replicavam as poses, exibindo o "shape".Além disso, a Bia, Pocah e Marvila mostraram que se divertiram ao som de "Bonde das Oncinhas", do DJ LK. "Aula de dancinha com a professora", brincou a dona do hit "Assanhadinha".