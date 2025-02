Davi Brito - Reprodução/Instagram

Publicado 06/02/2025 20:44 | Atualizado 06/02/2025 20:45

Rio - Em suas redes sociais, Davi Brito sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de oito milhões de seguidores. Durante sua participação no BBB 24, da Rede Globo, o rapaz ganhou uma bolsa de estudos em uma universidade e afirmou que o seu sonho era cursar medicina.



Porém, o famoso mudou de curso e agora irá cursar direito. Em sua conta no Instagram, Davi publicou um vídeo em aparece mostrando o seu material de estudos.

“Fala galerinha, estou passando aqui para dizer que a ansiedade já está batendo na porta, e fui hoje logo cedo comprar todo o meu material para começar as aulas com o pé direito. Vocês estão prontos para ver o Dr Davi? Aí vou eu”, disse ele.



Em seguida, ele contou que as aulas começam no dia 24 de fevereiro. “É tudo novo para mim, um novo clico na minha vida. Comprei uma mochila, um caderno, lápis, muita caneta, borracha, diário para anotar minhas anotações, clipes, várias réguas, tesoura, grampeador e pastinhas para guardar os meus trabalhos”, mostrou.