Publicado 06/02/2025 18:14 | Atualizado 06/02/2025 19:18

Rio - O Ministério Público do Distrito Federal entrou com recurso no Superior Tribunal de Justiça (STJ) para mudar a decisão que absolveu Marcos Paulo Ribeiro de Morais, o Marcão do Povo, de injúria racial contra Ludmilla. O caso aconteceu em 2017, quando o apresentador era contratado pela Record. Na ocasião, ele chamou a cantora de "pobre macaca".

Em dezembro de 2024, o STJ absolveu Marcão do Povo da acusação. Anteriormente, ele foi condenado a um ano e quatro meses de prisão em regime aberto. Além disso, o apresentador precisaria pagar R$ 30 mil de indenização à Ludmilla. Após a absolvição, a defesa de Ludmilla recorreu da decisão.