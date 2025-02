Diego Alemão relata luta contra vício e ameaças após o BBB 7 - reprodução Youtube

Publicado 06/02/2025 16:01

Rio - Diego Alemão, vencedor do BBB 7, compartilhou sua experiência difícil após a saída do reality. Em entrevista ao podcast 'Papagaio Falante', ele detalhou o impacto da fama repentina e os desafios que enfrentou com dinheiro, festas e vícios.