Marcos Oliveira e Marieta Severo nos bastidores de 'A Grande Família'TV Globo / João Miguel Júnior

Publicado 06/02/2025 14:27

Rio - Marcos Oliveira, conhecido pelo personagem Beiçola de "A Grande Família", se mudará em breve para o Refiro dos Artistas, em Jacarepaguá, na Zona Oeste. O ator, de 68 anos, passa por dificuldades financeiras e também tem problemas de saúde, e vai ganhar um lar no local, que abriga artistas de várias áreas.

“A casa está sendo construída com a ajuda de Marieta Severo. Ela que já é uma grande parceira do Retiro há muitos anos, nos ajudou a construir no ano passado três casas, e esse ano está construindo mais duas”, conta Cida Cabral, administradora do Retiro.

Marieta e Marcos atuaram juntos na série "A Grande Família" em que ela interpretou Dona Nenê, mulher de Lineu (Marco Nanini).

"Quando dei a notícia para ela de que uma das casas nós iríamos atender o Marcos, ela ficou muito feliz mesmo. Eu já vinha tendo contato com uma amiga advogada dele, que me disse que ele continuava numa situação muito vulnerável. Quando surgiu essa oportunidade eu falei: 'opa, é agora'. Coincidentemente é uma casa que está sendo feita pela Marieta e eles trabalharam tantos e tantos anos juntos. Foi uma aquisição muito bacana, muito feliz".

Por enquanto, o imóvel está em obras e tem previsão de ficar pronto entre 20 e 30 dias. Logo em seguida, o ator deve se mudar para sua nova residência. Ele chegou a cogitar morar no Retiro em 2023, mas recuou por não poder levar seus cachorros. Na ocasião, ele recebeu uma doação de R$ 50

mil da influenciadora Deolane Bezerra.