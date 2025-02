Pedro Scooby - Reprodução/Insstagram

Publicado 06/02/2025 18:54 | Atualizado 06/02/2025 19:15

Rio - Pedro Scooby anunciou nesta quinta-feira (6) sua entrada no OnlyFans. Mas se engana quem acha que o surfista vai focar no conteúdo adulto, ele garantiu que o material que irá divulgar na plataforma será voltado exclusivamente para mostrar bastidores de sua carreira, treinos e viagens.



“Não é o que vocês estão pensando. O OnlyFans contratou atletas no mundo todo para mostrar os bastidores do esporte. Estou gravando conteúdos sobre minha rotina no surfe e vou soltar lá. É de graça”, disse Scooby em seus stories no Instagram

Objetivo do OnlyFans de Pedro Scooby



O surfista destacou que a iniciativa busca aproximá-lo do público. “Acredito que a vida é sobre conexão e energia, e o OnlyFans é mais uma maneira de me conectar com quem acompanha minha jornada”, afirmou.



Além dos desafios no mar, Scooby quer compartilhar momentos mais pessoais. “Vou mostrar desde os preparativos para encarar ondas gigantes até situações mais leves do dia a dia. O surfe é meu mundo, mas minha história vai além do mar”, concluiu.



Lançado em 2016, a plataforma ganhou popularidade como uma plataforma de assinatura onde criadores de conteúdo podem compartilhar materiais exclusivos com seus seguidores. Embora abrigue diversos tipos de publicações, incluindo esportes, música e lifestyle, a rede ficou amplamente conhecida pelo conteúdo adulto, já que permite a monetização de fotos e vídeos sensuais sem as restrições de outras redes sociais.