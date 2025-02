Duda Reis e sua filha Aurora - Reprodução/Instagram

Duda Reis e sua filha AuroraReprodução/Instagram

Publicado 06/02/2025 21:47

Rio - Em suas redes sociais, Duda Reis sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores.



Ao que parece, a famosa está radiante com a filha Aurora, de apenas um mês, fruto do seu casamento com Eduardo Nunes.



Nesta quinta-feira, 6, a artista publicou em sua conta no Instagram algumas fotos de um ensaio fotográfico que realizou com a pequena. Nas imagens, Duda surgiu com um look todo preto, enquanto Aurora, que estava sem roupa, dormia tranquilamente em seus braços.



Na legenda, a mamãe coruja se declarou. “Minha filha, eu espero que você sempre saiba o quão amada você é e o quão a sua existência é capaz de iluminar qualquer lugar”, escreveu ela.