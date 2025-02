Preta Gil relata que passou por um novo procedimento - Reprodução Instagram

Preta Gil relata que passou por um novo procedimentoReprodução Instagram

Publicado 06/02/2025 19:30

Rio - Preta Gil compartilhou com seus seguidores no Instagram detalhes de um novo procedimento cirúrgico que foi realizado. A cantora passou por uma intervenção para suturar os pontos que haviam se aberto no bumbum, resultado de uma das cirurgias anteriores. Em seu post, ela tranquilizou os fãs, dizendo que se encontra bem, embora sinta dor, e está sendo medicada para se recuperar.



"Ontem eu fiz um procedimento cirúrgico para suturar os pontos que tinham aberto no bumbum, em uma das cirurgias, né? Enfim, hoje já estou bem, com dor, mas bem, medicada, maquiada e estou aqui", explicou a cantora.



Em sua publicação, Preta também abordou o sentimento de FOMO (Fear Of Missing Out), algo comum a muitos que estão impossibilitados de participar de eventos sociais devido a restrições ou dificuldades pessoais. "Quando eu vejo alguém no Porto da Barra, meu Deus, quando eu vejo alguém comendo na Preta, em Salvador, quando eu vejo alguém de biquíni em qualquer praia do Nordeste é uma FOMO assim gritante, mas eu estou resistindo, bora!", relatou.Além de seu procedimento cirúrgico, Preta Gil recebeu uma visita surpresa que a emocionou. O ator Ary Fontoura, de 92 anos, foi até o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, onde a cantora está internada. Ele aproveitou sua presença no hospital para dar um abraço em sua amiga e manifestou seus votos de recuperação."Deus é maravilhoso, né? Tô eu aqui, aí de repente eu ganho uma surpresa, uma visita… Olha isso, que beleza”, comentou Preta, visivelmente emocionada. Ary, que estava no hospital para exames de rotina, também dedicou palavras de carinho: "Torcendo por você, pelo seu pronto reestabelecimento".Preta Gil enfrenta o tratamento para câncer colorretal. Ela foi diagnosticada com a doença em janeiro de 2023 e, em dezembro do ano passado, passou por uma cirurgia complexa de 21 horas para remoção de tumores. Durante o tratamento, a cantora também precisou fazer ajustes em seu corpo, incluindo o uso permanente de uma bolsa de colostomia.