Preta Gil e Carolina Dieckmannreprodução Instagram

Publicado 06/02/2025 16:43

Rio - Nesta quinta-feira (6), Carolina Dieckmann revelou novos registros de fevereiro, com direito a um clique ao lado de Preta Gil, que se encontra internada. A atriz aproveitou para registrar o momento de apoio à amiga e reflete sobre os dias intensos que tem vivido.



No Instagram, Carolina publicou uma foto ao lado de Preta Gil e usou a legenda para expressar um sentimento de fé e superação. "Um punhado de dias. Dá pra fazer um dump. O nome? Fé•vereiro", escreveu a atriz, fazendo referência à força que o mês de fevereiro tem representado para ela.



O apoio nas redes sociais

Carolina, que é conhecida pela proximidade com os fãs nas redes sociais, compartilhou também outros registros do mês, mas a foto com Preta Gil chamou atenção pela mensagem positiva que transmitiu. Os seguidores da atriz manifestaram apoio tanto à amiga quanto à artista internada, deixando mensagens de força e carinho nos comentários.

"A luz de Jesus é maior! Que ilumine sempre todos nós", desejou uma seguidora. "Linda,você é demais. Amei as fotos e fiquei emocionada com a foto junto com a Preta", escreveu outra. "Linda Carol acho linda a amizade de você com a Preta", comentou mais um.