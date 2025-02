Heloisa Périssé afirma estar pronta para viver algo novo em sua vida - Reprodução/instagram

Heloisa Périssé afirma estar pronta para viver algo novo em sua vidaReprodução/instagram

Publicado 06/02/2025 17:20

Rio - Após o término de seu casamento de 22 anos com o diretor Mauro Farias, Heloísa Périssé está vivendo uma nova fase, com muitos projetos profissionais e planos pessoais. A atriz se mostra otimista e pronta para um novo amor, embora sua agenda esteja repleta de compromissos.



fotogaleria

Atualmente, Heloísa está em cartaz com a peça "Avesso do Avesso", no Rio de Janeiro, ao lado de Marcelo Serrado. A apresentação ficará em cartaz até o dia 23 de fevereiro. Em março, a atriz inicia as gravações de "Êta Mundo Bom!", novela das seis, onde interpretará uma vilã. Apesar da rotina intensa, ela não deixa de lado a ideia de recomeçar sua vida amorosa.Em uma entrevista ao site Heloisa Tolipan, Périssé compartilhou um momento de introspecção e afirmou que se sente em sua melhor fase. "Me sinto uma gostosa. Estou cada dia melhor, por dentro. O de fora é só um reflexo dessa tomada de lugar de existência. Quando você descobre esse lugar, a vida para de ser uma ‘guerra’ e passa a ser mais harmoniosa. Estou na minha segunda adolescência, melhor do que nunca".Outro marco importante na vida da atriz foi a superação do câncer. Ela comemorou cinco anos de remissão, mas não vê a doença com o medo que muitas pessoas associam a ela. "Se tem uma intimidade que busco na minha vida é com a morte. Tanto é, que quando fiquei doente, as pessoas diziam que eu senti a morte de perto, mas nunca senti isso. Experimentei mais a proximidade da morte no dia que engasguei com um pedaço de frango. Se não fosse uma amiga perto, eu teria ido. O câncer não foi um pavor para mim".