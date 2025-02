Gracyanne e Belo - RT Fotografia

Publicado 06/02/2025

Rio - Nesta quinta-feira (6), Gracyanne Barbosa retornou do Quarto Secreto no "BBB 25" e abriu seu coração sobre o ex-marido, Belo. Em um desabafo, a musa fitness afirmou que se arrepende de erros cometidos durante o relacionamento e declarou que o cantor continua sendo o "homem da sua vida".



A influenciadora disse que o pagodeiro cometeu um erro com ela que um dia pode vir à tona. "Eu errei e me arrependo muito. Só podia pedir desculpas. Fiz isso para o Brasil inteiro. Me arrependo muito do que fiz, porque o Belo é o homem da minha vida. Ele errou para caralho também, mas eu não falei que ele errou também, porque o erro do outro não justifica o seu. Se um dia ele quiser falar o que ele errou, tudo bem. Ninguém sabe o que ele errou, e eu continuo errada".



O término do casamento de 16 anos entre Gracyanne e Belo gerou grande repercussão, principalmente após a revelação de um affair entre a musa fitness e o personal trainer Gilson de Oliveira. Apesar da relação ter sido apontada como uma possível traição, ambos esclareceram que já estavam separados. No entanto, Gracyanne não especificou no reality se essa situação foi o erro ao qual se referiu.



A influenciadora voltou a falar sobre Belo após uma série de desentendimentos com Diogo Almeida dentro do jogo. O ator se tornou alvo da sister depois da formação do último Paredão, quando, ao ter a oportunidade de defender Aline, com quem vive um affair no confinamento, ele optou por indicá-la. O gesto gerou revolta em Gracyanne, que o comparou negativamente ao ex-marido.



No Quarto Secreto, ao assistir as atitudes de Diogo, a influenciadora teceu elogios a Belo. "Eu estou muito acostumada a ser bem tratada, né, Marcelo Pires [nome de batismo do pagodeiro]? Que homem escroto. Então vamos colocar a mulher que eu estou no paredão para sair", ironizou.