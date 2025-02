Eduardo Costa abre o jogo sobre possibilidade de ser preso em caso envolvendo Fernanda Lima - Reprodução / Instagram

Eduardo Costa abre o jogo sobre possibilidade de ser preso em caso envolvendo Fernanda Lima Reprodução / Instagram

Publicado 06/02/2025 13:22 | Atualizado 06/02/2025 13:22

Rio - O cantor Eduardo Costa, de 46 anos, veio a público para negar os rumores de que poderia ser preso em decorrência de um processo movido pela apresentadora Fernanda Lima. Em suas redes sociais, ele afirmou que a informação é falsa e que o processo ainda está em andamento.



"Hoje saiu uma matéria aí falando que eu fui condenado num processo lá com a Fernanda Lima. E eu queria dizer para vocês que isso é mentira. Eu fui inocentado num processo há poucos dias e as pessoas, as próprias pessoas que perderam esse processo é que soltaram essa fake news aí para poder tirar o foco. É conversa para boi dormir", disse ele.



O sertanejo ressaltou que o processo segue em tramitação e relembrou que o episódio aconteceu em 2018. "Como eu estou fora de rede social, na hora eu não dei muita importância. O processo de fato existe, mas esse processo nem foi concluído ainda e vai demorar ainda para ser concluído, porque foi uma fala minha há muitos anos atrás. Hoje em dia a gente tem que tomar certas precauções com que a gente fala. Foi em 2018 isso."



O caso teve início após Eduardo Costa fazer postagens ofensivas contra Fernanda Lima, chamando ela de "imbecil" e acusando o programa "Amor & Sexo", apresentado por ela na TV Globo, de ter um viés "esquerdista, destinado a bandidos e maconheiros". Ele também incentivou internautas a boicotarem a atração



Eduardo admitiu que mantém a mesma opinião sobre a atração, mas que, atualmente, não se expressaria da mesma forma. "Para falar a verdade com vocês, eu ainda continuo pensando da mesma forma, mas não faria a mesma exposição que eu fiz naquela época. Eu não faria hoje, me expor da mesma forma, mas a minha linha de raciocínio continua a mesma. Mas a forma de falar eu mudaria, porque eu fui muito mal-educado".



Na época que o caso foi parar na Justiça, Eduardo foi condenado na época a pagar uma indenização por danos morais no valor de R$ 70 mil à apresentadora.