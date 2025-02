Melinda, Teodoro, Michel Teló e Thais Fersoza - Reprodução / Instagram

Publicado 07/02/2025 09:38

Rio - Thais Fersoza, de 40 anos, e Michel Teló, de 44, aproveitaram momentos de diversão em Serre Chevalier, estação de esqui nos Alpes do Sul, na França. Nesta quinta-feira (6), a atriz compartilhou um compilado de registros ao lado do marido e dos filhos do casal, Melinda, 8, e Teodoro, 7.