Christina Aguilera visita Cristo Redentor - Reprodução do Instagram

Christina Aguilera visita Cristo Redentor Reprodução do Instagram

Publicado 07/02/2025 09:03 | Atualizado 07/02/2025 10:42

Rio - Christina Aguilera, de 44 anos, visitou o Cristo Redentor, nesta quinta-feira (6), e posou para fotos aos pés da estátua, eleita uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno. A artista ainda doou itens autografados, que farão parte da coleção do museu do local e serão leiloados. As informações foram compartilhadas pelo perfil do Santuário do Instagram.

fotogaleria

"A cantora Christina Aguilera está no Brasil pela primeira vez em muitos anos para fazer um show e, claro, não podia deixar de visitar um dos nossos maiores ícones! Christina visitou o Santuário Cristo Redentor, vivendo a emoção de estar no topo do Rio de Janeiro. Ela doou itens autografados, que farão parte da coleção do Museu do Cristo Redentor e serão leiloados em prol das instituições sociais atendidas pelo Santuário", diz a legenda da publicação.

Comemorando 25 anos de carreira, a diva se apresentou na Farmasi Arena, Zona Oeste do Rio, durante a noite, e performou ao som de hits atemporais como "What a Girl Wants", "Beautiful" e "Fighters". Com direito a troca de looks, a cantora surgiu deslumbrante ao usar figurinos justinhos, botas acima do joelho e óculos escuros.

Iza, Jão Ícaro Silva e Igor Cosso foram algumas das celebridades que prestigiaram a apresentação da cantora norte-americana.