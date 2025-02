Sabrina Sato - Reprodução/Instagram

Publicado 07/02/2025 22:50

Rio - Sabrina Sato, de 44 anos, divulgou uma série de imagens nesta sexta-feira (07) da temporada no Rio de Janeiro para os compromissos com a Vila Isabel no Carnaval 2025. A apresentadora é rainha de bateria da agremiação.

fotogaleria "Muitas fotos nesse carrossel cheio de amor, direto de lugares que fazem parte da minha história no Rio de Janeiro! Do barracão da minha querida Vila Isabel, cercado de pessoas especiais, ao icônico Copacabana Palace—tudo para fazer um convite muito especial para vocês", escreveu.

A mulher de Nicolas Prattes convocou os seguidores para o ensaio da azul e branco. "Amanhã é dia de ensaio técnico na Sapucaí, e queremos todo mundo lá vibrando com a gente! Cheguem cedo, porque nossa Vila entra na avenida às 19h em ponto. Já vão aquecendo o coração e a voz, ouvindo muito o nosso samba, porque queremos ouvir vocês cantando e sentindo essa emoção junto com a gente".