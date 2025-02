De biquíni, Deborah Secco renova bronzeado - Reprodução de vídeo / Instagram

De biquíni, Deborah Secco renova bronzeadoReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 07/02/2025 08:46

Rio - Deborah Secco, de 45 anos, tirou um momento de descanso e aproveitou para renovar o bronzeado. Através dos stories do Instagram, nesta quinta-feira (6), a atriz mostrou detalhes do momento e recebeu muitos elogios de internautas.

"Recebendo fevereiro com sol, música e descanso", escreveu Deborah na legenda da publicação. No vídeo, a atriz posa com um biquíni, exibindo o corpo definido. Para proteger o rosto dos raios solares, usou viseira.Internautas lotaram os comentários do post com elogios. "Maravilhosa e muito linda", opinou um fã. "Deusa", disse uma usuária do Instagram. "Perfeição", expressou outra pessoa.