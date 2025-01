Sendo feliz, vibra Deborah Secco ao publicar cliques em Nova York - Reprodução / Instagram

Publicado 29/01/2025 10:48

Rio - Deborah Secco, de 45 anos, está aproveitando as férias em Nova York, nos Estados Unidos. Nesta terça-feira (28), a atriz usou as redes sociais para publicar vários cliques aproveitando as baixas temperaturas do inverno norte-americano.

fotogaleria

"Sendo feliz em Nova York", escreveu a atriz na legenda da publicação. No compilado de fotos, ela posa com diferentes looks estilosos na neve. Muitos casacos, calças, luvas, óculos e bonés fizeram parte dos visuais agasalhados da artista. Além de passear em parques, se deliciou com a culinária local. Deborah também mostrou alguns detalhes do quarto de hotel em que está hospedada.

Internautas não pouparam elogios para a atriz. "Maravilhosa", comentou um fã. "Tão linda", opinou uma usuária do Instagram. "Você está cada dia mais linda", expressou uma terceira pessoa.