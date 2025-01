Lore Improta fala sobre julgamentos ao seu corpo - Reprodução/Instagram

Publicado 28/01/2025 18:44

Rio - Lore Improta abriu o jogo sobre os rumores de que estaria grávida pela segunda vez. Mãe de Liz, de 3 anos, a dançarina comentou os julgamentos que seu corpo após surgir usando uma blusa cropped.

fotogaleria "Postei um vídeo dançando e metade dos comentários foi: 'Tá grávida, tá grávida, tá grávida'. Amor, eu não estava grávida, não. Eu estava menstruada, inchadíssima. Muito. Porque mulheres normais passam por isso. Vocês sabiam disso?", começou o desabafo.

A mulher de Léo Santana explicou que a mudança no corpo é resultado de um inchaço. “Inclusive, gente, quando estou perto de menstruar, na semana que antecede a menstruação, eu já sei que vou menstruar. Normalmente, engordo um pouco, retenho muito líquido, uns três quilinhos, mais ou menos. Isso muda muito o meu corpo: meus seios, minha barriga, o volume das pernas, do bumbum, o rosto... Eu fico com espinhas, muda meu humor, fico mais estressada. É a TPM, meu amor".

Lore contou que pretende aumentar a família e rebateu as críticas. "A maioria dos comentários são de mulheres, né? Olha, eu realmente quero engravidar, e eu realmente estou muito satisfeita com o meu corpo, mas, e se fosse uma outra mulher que não estivesse? Qualquer mulher que estivesse passando por alguma dificuldade, como perda de peso, ou que não conseguisse engravidar? Gente, temos que ter muito cuidado com o que escrevemos e com os julgamentos ao corpo alheio, sabe?", disse.

Por fim, a dançarina expôs que há 15 dias gravou uma série de vídeos que ainda serão divulgados e falou que novos comentários sobre uma possível gravidez voltarão a surgir. "Até o meio de fevereiro, vão sair os mesmos vídeos desse compilado, com a mesma barriga. Então, durante um mês, as pessoas vão achar que eu estou grávida e que não estou, que estou grávida e que não estou. Apenas porque eu estava menstruada", concluiu.