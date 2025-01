Ludmilla - reprodução do instagram

Publicado 28/01/2025 18:22 | Atualizado 28/01/2025 20:09

Rio - A cantora Ludmilla gerou comoção nas redes sociais ao ajudar uma moradora do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, a reparar sua Kombi. O veículo foi atingido por tiros durante um tiroteio na comunidade, deixando a lataria e os vidros completamente danificados. A mulher, identificada como Priscilla Oliveira, usava a kombi para vender marmitas nas praias e, sem o veículo, enfrentava dificuldades para sustentar sua família.



Em um vídeo divulgado no Instagram, Priscilla, emocionada, agradeceu Ludmilla pelo apoio financeiro. Ela revelou que o conserto do veículo estava fora das possibilidades. "Um anjo foi tocado e a cantora Ludmilla abençoou minha família. Ela me deu o direito do voltar a trabalhar”, disse a cozinheira.



A história de Priscilla foi divulgada por meio da página Vozes da Comunidade, o que possibilitou o contato com Ludmilla. Após o relato de Priscilla sobre a perda do veículo, a cantora não hesitou em cobrir todos os custos de reparo.



Ao lado dos quatro filhos, Priscilla agradeceu o gesto da cantora, que proporcionou uma chance de recomeço para sua família. "Não sei como a gente voltaria a trabalhar. O que temos para te dizer é isso: nós te amamos, Ludmilla", completou Priscilla.