Giovanna conversa sobre relação com MaikeReprodução Globoplay

Publicado 28/01/2025 17:11

Rio - Giovanna contou que vai questionar Maike sobre a relação dos dois no "Big Brother Brasil 25", da TV Globo, nesta terça-feira (28). Em uma conversa no 'quarto Nordeste', com Gracyanne, Thamiris, Vitória e Camilla, a médica veterinária afirmou que o brother recuou por estar indeciso.

"Eu vou perguntar para ele: 'Qual vai ser?'", disse ela. Thamiris afirma que Maike recuou e a médica concordou. Camilla comenta: "Eu acho que ele recuou pela questão dela ter comentado alguma coisa sobre alguém". Giovanna contou que acha que seja por outro motivo: "Acho que ele recuou porque está indeciso aqui na casa". Em seguida, a trancista discorda: "Não, você que criou essa fanfic na sua cabeça".

Gracyanne e Vitória comentaram sobre o comportamento do possível casal. "Acho também que não pintou um clima deles ficarem sozinhos de novo", declarou a musa fitness. A atriz complementa: Porque a Giovanna também não dá nenhuma procura para ele. Nunca vi ela indo atrás dele". A irmã de Giovanna responde: "E nem vai ver".