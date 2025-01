Fabiana Justus recorda descoberta da leucemia - Reprodução/Instagram

Fabiana Justus recorda descoberta da leucemia Reprodução/Instagram

Publicado 28/01/2025 15:09 | Atualizado 28/01/2025 15:10

Rio - Fabiana Justus iniciou mais uma fase do tratamento de manutenção contra a leucemia mieloide aguda. Diagnosticada em janeiro de 2024, ela realiza o procedimento uma semana por mês, com previsão de duração de dois anos.

fotogaleria

A influenciadora contou que deu entrada no hospital para mais uma semana de medicação e relatou como se prepara para os desafios. “Hoje começa a semana de medicação e eu já vim treinar com o anestésico aplicado aqui, porque eu vou para o hospital agora e ele puncionam o cateter e fica puncionado durante essa semana toda, é um saco, mas, enfim, já treinei assim pra não doer”, explicou Fabiana. A influenciadora contou que deu entrada no hospital para mais uma semana de medicação e relatou como se prepara para os desafios. “Hoje começa a semana de medicação e eu já vim treinar com o anestésico aplicado aqui, porque eu vou para o hospital agora e ele puncionam o cateter e fica puncionado durante essa semana toda, é um saco, mas, enfim, já treinei assim pra não doer”, explicou Fabiana.

Atualmente, ela está na nona etapa do tratamento, restando ainda 15 meses para a conclusão do cronograma médico. Dias antes, Fabiana utilizou o Instagram para refletir sobre sua trajetória e as dificuldades enfrentadas. Ela destacou a importância de cada etapa superada e celebrou sua força diante do diagnóstico.