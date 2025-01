Fernanda optou por um longo casaco preto fechado, que também funciona como um vestido - AFP

Fernanda optou por um longo casaco preto fechado, que também funciona como um vestidoAFP

Publicado 28/01/2025 13:15

A atriz Fernanda Torres marcou presença no desfile da Chanel realizado na manhã desta terça-feira, 28, durante a Semana de Moda de Paris de 2025. Indicada ao Oscar de Melhor Atriz por sua atuação em Ainda Estou Aqui, a brasileira esteve presente na primeira fileira do desfile de alta-costura ao lado do seu marido, o cineasta Andrucha Waddington.

No evento, Fernanda optou por um longo casaco preto fechado, que também funciona como um vestido. Feita em tweed, a peça contém detalhes em brancos que lembram flores e compõem o look.

Em entrevista à ELLE Brasil, a atriz revelou que esse é o primeiro evento de moda em Paris que ela participa. "Primeiro momento de relaxamento depois de muito trabalho", confessou, se referindo à extensa campanha ao Oscar - que ocorre no dia 2 de março.

Já em conversa com o jornalista Bruno Astuto, a artista falou sobre as expectativas para a premiação. "Eu já estou na maratona desde setembro, agora é o sprint final", afirmou. A atriz também foi questionada sobre o seu look para a cerimônia, mas desconversou. "Estamos nas tratativas", comentou.

Fernanda foi tietada por boa parte dos brasileiros que compareceram ao evento. Donata Meirelles, uma das mais importantes executivas de moda do País, fez questão de tirar uma foto com a atriz e seu marido. "Aqui é torcida total", revelou.