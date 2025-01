Graciele Lacerda e Clara - reprodução Instagram

Publicado 28/01/2025 21:03

Rio - Graciele Lacerda encantou seus seguidores ao divulgar o primeiro ensaio fotográfico de sua filha Clara, fruto de seu relacionamento com Zezé Di Camargo. A bebê nasceu no dia 25 de dezembro e completou um mês recentemente, marcando a data especial com fotos inéditas ao lado da mãe.