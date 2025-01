Gisele Bündchen e a mãe - Reprodução/Instagram

Gisele Bündchen e a mãeReprodução/Instagram

Publicado 28/01/2025 17:27 | Atualizado 28/01/2025 18:43

Rio - Nesta terça-feira (28), Gisele Bündchen homenageou a mãe, Vânia Nonnenmacher. A modelo compartilhou uma mensagem emocionada acompanhada um ano após a morte da matriarca.



fotogaleria

"Mãezinha, hoje faz um ano que tu partiu. Tu fazes muita falta aqui. Obrigada por ser o maior exemplo de amor, bondade, caridade, força e coragem. Te amo para sempre!", escreveu Gisele.Vânia Nonnenmacher faleceu aos 75 anos enquanto estava internada no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, onde fazia tratamento contra um câncer. Vânia era mãe de seis filhas: Gisele, Patrícia (gêmea da modelo), Rafaela, Raquel, Graziela e Gabriela. A família viveu em Horizontina, no Noroeste do Rio Grande do Sul, cidade em que Gisele nasceu.