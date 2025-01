Taís Araujo e Lázaro Ramos posam juntinhos em hotel de luxo na Bahia - Reprodução de vídeo / Instagram

Taís Araujo e Lázaro Ramos posam juntinhos em hotel de luxo na BahiaReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 28/01/2025 12:41 | Atualizado 28/01/2025 12:49

Rio - Taís Araujo e Lázaro Ramos, ambos de 46 anos, estão curtindo uma viagem em Salvador, na Bahia. Através do Instagram, nesta segunda-feira (27), os atores mostraram alguns registros no hotel luxuoso em que estão hospedados e elogiaram a paisagem do lugar.