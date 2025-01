Arthur Aguiar curte viagem especial ao lado dos filhos e namorada - Reprodução / Instagram

Arthur Aguiar curte viagem especial ao lado dos filhos e namoradaReprodução / Instagram

Publicado 28/01/2025 14:46 | Atualizado 28/01/2025 14:48

Rio - Arthur Aguiar está aproveitando um início do ano ao lado da família. O campeão do BBB 22 está em Araruama, no Rio, com a namorada, Jheny Santucci, e os dois filhos, Sophia Cardi, de 6 anos, e Gabriel, de 11 meses, para curtir as férias.



fotogaleria

Na última segunda-feira (27), o casal compartilhou registros do passeio nas redes sociais. Nas imagens, Arthur aparece sorridente, aproveitando um dia de praia com a família. "Riqueza maior", diz a legenda da publicação.



Arthur é pai de Sophia Cardi, fruto de seu relacionamento com a coach Maíra Cardi, com quem foi casado até outubro de 2022. Já Gabriel, o caçula, é o primeiro filho com Jheny Santucci.