Duda Reis conta sobre pressão da família para ter o segundo filhoReprodução Instagram

Publicado 28/01/2025 14:45 | Atualizado 28/01/2025 14:54

Rio - Duda Reis, de 23 anos, revelou a pressão da família para ter um segundo filho, após o nascimento de Aurora, fruto de seu casamento com Edu Nunes. A influenciadora digital contou, através do Instagram Stories, nesta terça-feira (28), que os parentes pedem para ela tirar o método contraceptivo.

"Não sei o que tenho com esse povo de casa. Todo mundo: 'tira esse chip' (anticoncepcional). É o Edu, minha mãe, a Ruth (babá da bebê), meu pai, meus sogros", declarou.

O marido da modelo também apoiou a ideia de ter mais um integrante na família. "A Ruth dá conta de cuidar de dois também", disse ele. Bem humorada, Duda rebateu o comentário. "Ah, pronto. É porque não é você, né".

A influenciadora ainda relatou que acha que o segundo filho será um menino. "O povo fica assim: 'Nossa, máquina de fazer filho bonito!' Aliás, acho que meu segundo vai ser menino. Tirar o chip? Olha as ideias", contou.

Duda Reis deu à luz a primeira filha no dia 2 de janeiro, e tem compartilhado sua nova rotina para os seus mais de nove milhões de seguidores.