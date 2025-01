Xororó celebroa aniversário de Sandy - reprodução Instagram

Xororó celebroa aniversário de Sandy reprodução Instagram

Publicado 28/01/2025 14:03

Rio - Nesta terça-feira (28), Xororó comemorou o aniversário de 42 anos de Sandy com uma homenagem no Instagram. O cantor compartilhou momentos especiais com a filha, incluindo uma foto de Sandy ainda bebê ao lado dele.