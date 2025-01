Vimos crescer junto com Alezinho, diz Ana Hickmann ao lamentar morte da cadela de estimação - Reprodução de vídeo / Instagram

Vimos crescer junto com Alezinho, diz Ana Hickmann ao lamentar morte da cadela de estimaçãoReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 28/01/2025 10:42

Rio - Ana Hickmann, de 43 anos, lamentou a morte da cadela de estimação, Aisha, aos 7 anos, que estava em tratamento contra o lúpus. Na manhã desta terça-feira (28), a apresentadora publicou no Instagram um vídeo homenageando a cachorrinha que estava na família desde que era filhote e 'cresceu junto' com o filho da ex-modelo, Alezinho, de 10.

fotogaleria

"Minha menina descansou. A Aisha tinha 7 anos e chegou pra gente filhotinha. Sempre feliz, brincalhona, alegre e parceira dos outros cachorros. Era a melhor amiga do Cauã. Vimos ela crescer junto com o Alezinho e hoje a saudade aperta o coração. Depois de um longo tratamento contra lúpus, ela precisou descansar", escreveu a apresentadora do "Hoje em Dia", da Record. O herdeiro da comunicadora é fruto do antigo casamento com Alexandre Correa. O ex-casal se separou em novembro de 2023 e desde então vive um término conturbado.Em seguida, a ex-modelo agradeceu os cuidados com a cadelinha da raça rhodesian ridgeback. "Eu sou muito grata a todos os profissionais que cuidaram dela até o último dia de vida, sei que fizeram tudo que podiam. Agora ficam as lembranças dos momentos maravilhosos que vivemos juntas", finalizou.Internautas enviaram mensagens de conforto para a apresentadora. "A gente que gosta, sofre demais [com] a perda dos animaizinhos que amamos. Força, viu? Olho encheu de lágrima", expressou um usuário do Instagram. "Meus sentimentos", desejou uma fã. "Força pra você e pro Alezinho, Ana. Foram 7 anos de muito amor", comentou uma terceira pessoa.